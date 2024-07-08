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Англия
08 июля 2024, 03:11 | Обновлено 08 июля 2024, 03:16
102
0

Назван клуб, который хочет подписать экс-конкурента Лунина

Кепа Аррисабалага находится на пороге нового вызова в карьере

08 июля 2024, 03:11 | Обновлено 08 июля 2024, 03:16
102
0
Назван клуб, который хочет подписать экс-конкурента Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Сообщается, что у 29-летнего уроженца Страны Басков имеется предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихада». Контракт якобы является очень выгодным для Кепы с финансовой точки зрения. Впрочем, сумма трансфера и возможная зарплата игрока не разглашается.

В предыдущем сезоне Кепа Аррисабалага на правах аренды выступал за «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин. В 20 матчах он пропустил 18 голов, восемь раз сыграл «на ноль». Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кепа хочет остаться в «Реале».

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Кепа Аррисабалага Челси трансферы трансферы АПЛ
Юрій Остроумов Источник: Marca
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