Назван клуб, который хочет подписать экс-конкурента Лунина
Кепа Аррисабалага находится на пороге нового вызова в карьере
Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Сообщается, что у 29-летнего уроженца Страны Басков имеется предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихада». Контракт якобы является очень выгодным для Кепы с финансовой точки зрения. Впрочем, сумма трансфера и возможная зарплата игрока не разглашается.
В предыдущем сезоне Кепа Аррисабалага на правах аренды выступал за «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин. В 20 матчах он пропустил 18 голов, восемь раз сыграл «на ноль». Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что Кепа хочет остаться в «Реале».
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