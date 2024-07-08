Назван клуб, который хочет подписать экс-конкурента Лунина

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Сообщается, что у 29-летнего уроженца Страны Басков имеется предложение от саудовского клуба «Аль-Иттихада». Контракт якобы является очень выгодным для Кепы с финансовой точки зрения. Впрочем, сумма трансфера и возможная зарплата игрока не разглашается.

В предыдущем сезоне Кепа Аррисабалага на правах аренды выступал за «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин. В 20 матчах он пропустил 18 голов, восемь раз сыграл «на ноль». Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кепа хочет остаться в «Реале».