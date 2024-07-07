Костюк – третья украинка, вышедшая в 1/8 финала парного разряда Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала парного разряда на Уимблдоне-2024.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли тандем Яна Сизикова / Ван Яфань (Китай) за 1 час и 20 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Яна Сизикова / Ван Яфань (Китай) – 6:4, 6:4

Костюк и Русе во второй раз играют в одном дуэте на травяном мейджоре. В 2023 году они вылетели из соревнований на стадии 1/16 финала.

Далее Марта и Елена-Габриэла проведут поединок против второго сеяного тандема Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Костюк стала третьей представительницей Украины после Надежды и Людмилы Киченок, которой удалось добраться до 3-го раунда парного разряда на Уимблдоне-2024.