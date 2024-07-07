Украина. Премьер лига07 июля 2024, 21:40 | Обновлено 07 июля 2024, 22:04
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Источник: Харатин подписал контракт с клубом УПЛ
29-летний хавбек продолжит карьеру в Колосе из Ковалевки
07 июля 2024, 21:40 | Обновлено 07 июля 2024, 22:04
1432
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Украинский хавбек Игорь Харатин возвращается в УПЛ. Он подписал контракт с клубом Колос Ковалевка, сообщает ТаТоТаке.
Срок соглашения 29-летнего хавбека с клубом из Ковалевки составляет два года.
Последние 5 лет опорный полузащитник провел за границей, выступая за венгерский Ференцварош и польскую Легию.
С февраля 2024 года Харатин играл за словацкий ДАК 1904 – 7 матчей без забитых голов в чемпионате Словакии.
Читайте также:Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос
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