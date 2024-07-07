Источник: Харатин подписал контракт с клубом УПЛ

Украинский хавбек Игорь Харатин возвращается в УПЛ. Он подписал контракт с клубом Колос Ковалевка, сообщает ТаТоТаке.

Срок соглашения 29-летнего хавбека с клубом из Ковалевки составляет два года.

Последние 5 лет опорный полузащитник провел за границей, выступая за венгерский Ференцварош и польскую Легию.

С февраля 2024 года Харатин играл за словацкий ДАК 1904 – 7 матчей без забитых голов в чемпионате Словакии.