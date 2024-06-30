Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос

Ковалевский «Колос» претендует на украинского полузащитника словацкого «Дак 1904» Дунайска Стреда Игоря Харатина, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 29-летний экс-футболист национальной сборной Украины (4 матча) всерьез рассматривает предложение от «черно-белых».

Стоит отметить, что с 30 июня 2024 года игрок будет находиться в статусе свободного агента, следовательно «Колос» сможет подписать его не платя компенсацию «ДАК».

В сезоне 2023/24 Игорь Харатиг провел 15 поединков во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.