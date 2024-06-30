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  4. Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос
Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 12:59 |
1601
0

Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос

Игорь Харатин рассматривает вариант с возвращением в Украину

30 июня 2024, 12:59 |
1601
0
Источник: экс-игрок сборной Украины может перейти в Колос
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Харатин

Ковалевский «Колос» претендует на украинского полузащитника словацкого «Дак 1904» Дунайска Стреда Игоря Харатина, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 29-летний экс-футболист национальной сборной Украины (4 матча) всерьез рассматривает предложение от «черно-белых».

Стоит отметить, что с 30 июня 2024 года игрок будет находиться в статусе свободного агента, следовательно «Колос» сможет подписать его не платя компенсацию «ДАК».

В сезоне 2023/24 Игорь Харатиг провел 15 поединков во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Игорь Харатин Колос Ковалевка ДАК 1904 Дунайска Стреда трансферы трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу Игорь Бурбас свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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