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  4. ПЕРЕСОЛЯК: «Может, нам с Металлистом 1925 монетку кинуть?»
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 21:20 | Обновлено 07 июля 2024, 21:27
233
1

ПЕРЕСОЛЯК: «Может, нам с Металлистом 1925 монетку кинуть?»

Президент Миная прокомментировал ситуацию с возможной заменой Днепра-1

07 июля 2024, 21:20 | Обновлено 07 июля 2024, 21:27
233
1
ПЕРЕСОЛЯК: «Может, нам с Металлистом 1925 монетку кинуть?»
ФК Минай. Валерий Пересоляк

Президент «Миная» Валерий Пересоляк прокомментировал ситуацию с потенциальной заменой «Днепра-1» в следующем сезоне УПЛ.

«Хорошо, представим, что отложат старт Первой лиги, но как вообще с точки зрения спортивного принципа все это будет выглядеть? В мае Минай и Металлист 1925 – это были одни команды, сейчас – совершенно другие. Кстати, напоминаю, что в прошлом чемпионате Минай был сильнее не только по сумме очков, но и по итогам очных матчей.

Так что идея этого матча – полная чушь еще и потому, что это будет прецедент для манипуляции в будущем. За счет договоренностей и влияния все, кому это выгодно, будут организовывать всевозможные переигровки, плей-офф и другую дичь. Так почему бы нам с Металлистом 1925 не сэкономить время и просто не собраться пробить пенальти или вообще – бросить монетку, как в 60-х годах?»

В настоящее время активно обсуждаются варианты замены «Днепра-1» в УПЛ, среди них – стыковой матч между «Минаем» и «Металлистом 1925» в условиях цейтнота перед стартом нового сезона.

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Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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Олексій Коваль
Хто про що, а той про гроші...
Кинь монеток у кишеню, мабуть звик так вирішувати питання
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