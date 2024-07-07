Названо имя бразильца, которого Шахтер может отпустить в Хайдук

Сегодня в хорватской прессе появилось интервью спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны, в котором тот признался, что общался с официальными лицами «Хайдука» на предмет возможного переезда в Хорватию одного из бразильских легионеров «горняков».

Имени футболиста Срна не назвал, лишь заявив, что речь идет об игроке атаки, который сейчас травмирован.

По данным Croatian Football, речь идет о 19-летнем левом вингере «Шахтера» Невертоне, которого донецкий клуб подписал летом минувшего года из «Сан-Паулу» за 3,6 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Невертон провел 21 официальный матч за дончан, отличившись лишь 2 результативными действиями (1 гол и 1 ассист).