Названо имя бразильца, которого Шахтер может отпустить в Хайдук
Речь идет о 19-летнем Невертоне
Сегодня в хорватской прессе появилось интервью спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны, в котором тот признался, что общался с официальными лицами «Хайдука» на предмет возможного переезда в Хорватию одного из бразильских легионеров «горняков».
Имени футболиста Срна не назвал, лишь заявив, что речь идет об игроке атаки, который сейчас травмирован.
По данным Croatian Football, речь идет о 19-летнем левом вингере «Шахтера» Невертоне, которого донецкий клуб подписал летом минувшего года из «Сан-Паулу» за 3,6 миллиона евро.
В сезоне-2023/24 Невертон провел 21 официальный матч за дончан, отличившись лишь 2 результативными действиями (1 гол и 1 ассист).
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