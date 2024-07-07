Александр КОСЫРИН: «Не спешите отдавать чемпионство испанцам»

Чемпионат Европы 2024 по футболу в Германии вышел на финишную прямую: определились полуфиналисты континентального форума. Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, за кого он будет болеть на завершающей стадии турнира:

«Не впервые поймал себя на том, что мне нравится дополнительное время, серии послематчевых пенальти для определения победителя. Осознаю, что только одной сборной может добраться счастливый билет, который будет в отчаянии ее оппонент, но очень хочется, чтобы это соперничество лучших длилось как можно дольше, и очень обидно, что на этом празднике футбола лишними оказались украинцы.

Буду откровенным: сейчас уже не симпатизирую ни одной сборной, просто очень хочется, чтобы было как можно больше зрелищного футбола, чтобы не исчезала интрига. Поэтому я не спешил отдавать чемпионский титул испанцам, несмотря на то, что только они в Германии постоянно побеждают.

Их очередной визави – Франция – действительно не впечатляет, но в ее составе есть игроки мирового уровня – Мбаппе, Гризманн, которые в трудную минуту могут самостоятельно решить судьбу поединка. Почему бы им не сделать этого в полуфинале с испанцами?

Что-то похожее можно сказать и об англичанах, часто критикуемых за прямолинейность, но при всех неурядицах им осталось сделать в финал лишь один шаг.

Наверное, мы и любим футбол за его непредсказуемость, хотя пока в игре остаются сборные, которым и прогнозировали этот взлет. Вот только за исключением испанцев – другим полуфиналистам преодоление препятствий стоило огромных нервных и физических затрат. И не исключено, что 14 июля на подиум взойдет не лучшая сборная по игре, а самая сильная по духу».