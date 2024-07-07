Йылдырым стал «обладателем» 50-й красной карточки в истории Euro

22-летний нападающий сборной Турции Бертуг Йылдырым стал вторым игроком после чеха Радослава Латала, заработавшим красную карточку на скамье запасных. При этом его удаление оказалось 50-м в истории финальных турниров чемпионов Европы.

Вклад в «юбилей» внесли футболисты 26 стран. Чаще других красный «свет» зажигался перед нарушителями дисциплины из Нидерландов и Чехии - по 4 раза. Компанию 26 полевым игрокам (Радослав Латал удалялся дважды) составили три голкипера – россиянин Сергей Овчинников (ЧЕ-2004), турок Волкан Демирель (ЧЕ-2008) и поляк Войцех Щенсны (ЧЕ-2012). Быстрее всех попал под санкции чех Антонин Барак – на 20-й минуте матча с Турцией на Euro-2024. А самым поздним стало удаление испанца Дани Карвахаля – на 120+5-й минуте поединка с Германией также на этом чемпионате.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ