Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йылдырым стал «обладателем» 50-й красной карточки в истории Euro
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 16:12 | Обновлено 07 июля 2024, 16:19
176
0

Йылдырым стал «обладателем» 50-й красной карточки в истории Euro

Чаще других удалялись с поля игроки Нидерландов и Чехии

07 июля 2024, 16:12 | Обновлено 07 июля 2024, 16:19
176
0
Йылдырым стал «обладателем» 50-й красной карточки в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний нападающий сборной Турции Бертуг Йылдырым стал вторым игроком после чеха Радослава Латала, заработавшим красную карточку на скамье запасных. При этом его удаление оказалось 50-м в истории финальных турниров чемпионов Европы.

Вклад в «юбилей» внесли футболисты 26 стран. Чаще других красный «свет» зажигался перед нарушителями дисциплины из Нидерландов и Чехии - по 4 раза. Компанию 26 полевым игрокам (Радослав Латал удалялся дважды) составили три голкипера – россиянин Сергей Овчинников (ЧЕ-2004), турок Волкан Демирель (ЧЕ-2008) и поляк Войцех Щенсны (ЧЕ-2012). Быстрее всех попал под санкции чех Антонин Барак – на 20-й минуте матча с Турцией на Euro-2024. А самым поздним стало удаление испанца Дани Карвахаля – на 120+5-й минуте поединка с Германией также на этом чемпионате.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Кукурелья прокомментировал скандальный эпизод в матче с Германией на Евро
Швейцария завершила выступление, не потерпев поражения в игровое время
В полуфиналах Евро-2024 сыграют только старожилы
цифры и факты Евро-2024 сборная Турции по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Футбол | 07 июля 2024, 06:25 25
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию

«Селесао» в послематчевой серии уступили со счетом 2:4

300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
Футбол | 07 июля 2024, 13:32 11
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия

Больше всего их взбесил момент с игрой рукой в дополнительное время

Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Бокс | 07.07.2024, 07:01
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Спарринг-партнер Фьюри и Джошуа рассказал, сможет ли Тайсон одолеть Усика
Бокс | 06.07.2024, 19:04
Спарринг-партнер Фьюри и Джошуа рассказал, сможет ли Тайсон одолеть Усика
Спарринг-партнер Фьюри и Джошуа рассказал, сможет ли Тайсон одолеть Усика
Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти
Футбол | 07.07.2024, 13:58
Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти
Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?
Назван клуб, ради которого Довбик покинет Жирону. Какую дают зарплату?
06.07.2024, 11:22 25
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 63
Футбол
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
06.07.2024, 23:05 3
Теннис
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 11
Футбол
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
06.07.2024, 20:05 37
Теннис
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
06.07.2024, 10:06 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем