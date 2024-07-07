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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 15:54 | Обновлено 07 июля 2024, 15:59
185
0

Мюлдюр стал автором 30-го автогола в истории Euro

Чаще других забивали в свои ворота игроки Португалии и Турции

07 июля 2024, 15:54 | Обновлено 07 июля 2024, 15:59
185
0
Мюлдюр стал автором 30-го автогола в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Автогол 25-летнего защитника сборной Турции Мерта Мюлдюра стал 30-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 10-м на Euro-2024. За все годы в свои ворота забивали футболисты 23-х стран. При этом чаще других совершали «самострел» игроки Португалии, Турции – по 3 раза, Германии, Испании и Словакии – по 2. Трижды поражали свои ворота голкиперы. А 8 автоголов, как и в случае с Мертом, оказывались победными для соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победные автоголы в финальных турнирах ЧЕ

Дата

Стадия

Автор автогола

Сборная

Соперник

Минута

Счет

25.06.2016

1/8

Гарет МАКОЛИ

Сев. Ирландия

Уэльс

75' (0:1)

0:1

11.06.2021

ГТ

МЕРИХ Демирал

Турция

Италия

53' (0:1)

0:3

15.06.2021

ГТ

Матс ХУММЕЛЬС

Германия

Франция

20' (0:1)

0:1

21.06.2021

ГТ

Лукаш ГРАДЕЦКИ

Финляндия

Бельгия

74' (0:1)

0:2

23.06.2021

ГТ

Мартин ДУБРАВКА

Словакия

Испания

30' (0:1)

0:5

17.06.2024

ГТ

Максимилиан ВЕБЕР

Австрия

Франция

38' (0:1)

0:1

20.06.2024

ГТ

Риккардо КАЛАФЬОРИ

Италия

Испания

55' (0:1)

0:1

01.07.2024

1/8

Ян ВЕРТОНГЕН

Бельгия

Франция

85' (0:1)

0:1

06.07.2024

1/4

МЕРТ Мюлдюр

Турция

Нидерланды

76' (1:2)

1:2
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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