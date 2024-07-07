Мюлдюр стал автором 30-го автогола в истории Euro

Автогол 25-летнего защитника сборной Турции Мерта Мюлдюра стал 30-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 10-м на Euro-2024. За все годы в свои ворота забивали футболисты 23-х стран. При этом чаще других совершали «самострел» игроки Португалии, Турции – по 3 раза, Германии, Испании и Словакии – по 2. Трижды поражали свои ворота голкиперы. А 8 автоголов, как и в случае с Мертом, оказывались победными для соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победные автоголы в финальных турнирах ЧЕ