Мюлдюр стал автором 30-го автогола в истории Euro
Чаще других забивали в свои ворота игроки Португалии и Турции
Автогол 25-летнего защитника сборной Турции Мерта Мюлдюра стал 30-м в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 10-м на Euro-2024. За все годы в свои ворота забивали футболисты 23-х стран. При этом чаще других совершали «самострел» игроки Португалии, Турции – по 3 раза, Германии, Испании и Словакии – по 2. Трижды поражали свои ворота голкиперы. А 8 автоголов, как и в случае с Мертом, оказывались победными для соперников.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Победные автоголы в финальных турнирах ЧЕ
|
Дата
|
Стадия
|
Автор автогола
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
25.06.2016
|
1/8
|
Гарет МАКОЛИ
|
Сев. Ирландия
|
Уэльс
|
75' (0:1)
|
0:1
|
11.06.2021
|
ГТ
|
МЕРИХ Демирал
|
Турция
|
Италия
|
53' (0:1)
|
0:3
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Матс ХУММЕЛЬС
|
Германия
|
Франция
|
20' (0:1)
|
0:1
|
21.06.2021
|
ГТ
|
Лукаш ГРАДЕЦКИ
|
Финляндия
|
Бельгия
|
74' (0:1)
|
0:2
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Мартин ДУБРАВКА
|
Словакия
|
Испания
|
30' (0:1)
|
0:5
|
17.06.2024
|
ГТ
|
Максимилиан ВЕБЕР
|
Австрия
|
Франция
|
38' (0:1)
|
0:1
|
20.06.2024
|
ГТ
|
Риккардо КАЛАФЬОРИ
|
Италия
|
Испания
|
55' (0:1)
|
0:1
|
01.07.2024
|
1/8
|
Ян ВЕРТОНГЕН
|
Бельгия
|
Франция
|
85' (0:1)
|
0:1
|
06.07.2024
|
1/4
|
МЕРТ Мюлдюр
|
Турция
|
Нидерланды
|
76' (1:2)
|
1:2
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