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  4. Костюк / Русе – Сизикова / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2024, 15:40 |
433
0

Костюк / Русе – Сизикова / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Уимблдоне

07 июля 2024, 15:40 |
433
0
Костюк / Русе – Сизикова / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с дуэтом Яна Сизикова / Ван Яфань (Китай). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Ирина Хромачева / Камилла Рахимова – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

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Яна Сизикова Ван Яфань Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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