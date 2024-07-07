Костюк / Русе – Сизикова / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с дуэтом Яна Сизикова / Ван Яфань (Китай). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Ирина Хромачева / Камилла Рахимова – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.
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