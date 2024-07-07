Костюк / Русе – Сизикова / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сразятся с дуэтом Яна Сизикова / Ван Яфань (Китай). Встреча состоится 3-м запуском на корте №17 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Ирина Хромачева / Камилла Рахимова – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ