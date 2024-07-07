Киченок / Остапенко – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на Уимблдоне
7 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сразятся с дуэтом Тереза Михалкова / Оливия Николс. Встреча состоится 2-м запуском на корте №16 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву (начало игрового дня перенесено из-за дождя).
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Далее по сетке победительницы матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Лейла Фернандес / Эна Сибахара.
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