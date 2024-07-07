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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 07:30 | Обновлено 07 июля 2024, 07:31
86
0

Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы отрабатываем пенальти»

Игрок сборной Англии прокомментировал победу в четвертьфинале Евро

07 июля 2024, 07:30 | Обновлено 07 июля 2024, 07:31
86
0
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы отрабатываем пенальти»
УЕФА. Трент Александр-Арнольд

Полузащитник сборной Англии Трент Александр-Арнольд прокомментировал победу в четвертьфинале Евро над Швейцарией (0:0, пен. 5:3).

«Мы отрабатываем пенальти. Чем дальше продвигаешься по турниру, тем чаще приходится играть дополнительное время и бить пенальти. Победителям последних крупных турниров приходилось участвовать в серии 11-метровых. К этому надо готовиться.

Командный дух сыграл важнейшую роль. Мы верили до самого последнего удара в игре. Мы показали характер в последних двух матчах. Показали, что мы нацелены на победу и хотим обыгрывать всех на своем пути. Мы одержали еще одну хорошую победу за счет командного духа», – сказал Александр-Арнольд.

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сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария Трент Александер-Арнольд
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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