Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы отрабатываем пенальти»

Полузащитник сборной Англии Трент Александр-Арнольд прокомментировал победу в четвертьфинале Евро над Швейцарией (0:0, пен. 5:3).

«Мы отрабатываем пенальти. Чем дальше продвигаешься по турниру, тем чаще приходится играть дополнительное время и бить пенальти. Победителям последних крупных турниров приходилось участвовать в серии 11-метровых. К этому надо готовиться.

Командный дух сыграл важнейшую роль. Мы верили до самого последнего удара в игре. Мы показали характер в последних двух матчах. Показали, что мы нацелены на победу и хотим обыгрывать всех на своем пути. Мы одержали еще одну хорошую победу за счет командного духа», – сказал Александр-Арнольд.