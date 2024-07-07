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  4. Гранит ДЖАКА: «Мы не заслуживали такого поражения»
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 07:24 |
267
1

Гранит ДЖАКА: «Мы не заслуживали такого поражения»

Полузащитник сборной Швейцариии прокомментировал игру с Англией

07 июля 2024, 07:24 |
267
1
Гранит ДЖАКА: «Мы не заслуживали такого поражения»
УЕФА. Гранит Джака

Полузащитник сборной Швейцариии Гранит Джака прокомментировал игру своей команды против Англии в четвертифинале Евро (1:1, пен. 3:5).

«Первое чувство – печаль и разочарование, потому что мы не заслуживали такого поражения. С другой стороны, мы можем гордиться собой. С первой игры и до сегодняшнего дня мы продолжали прогрессировать, показывали характер, отличный командный дух и всегда говорили себе: «Чтобы победить нас, потребуется много усилий».

Болельщики хотели видеть, как мы сражаемся, видеть, что мы держимся вместе, наш командный дух. Мы показывали это в каждом матче. В конце концов, я думаю, мы можем гордиться собой и тем, что мы сделали на этом турнире», – сказал Джака.

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сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария Гранит Джака
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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232121
Все по ділу, ви самі винні, не треба було давати задню, сідати на свої ворота... Цю Англію треба було дерти, і добивати, вони ж ходили по полю, по воротах не били, але ви пересрали, і дістали пачку... Не плакати треба, чи заслужено, чи ні, а тупо грати, і бити по воротах... Ви цього не змогли зробити.... ⚽⚽⚽
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