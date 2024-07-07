Гранит ДЖАКА: «Мы не заслуживали такого поражения»

Полузащитник сборной Швейцариии Гранит Джака прокомментировал игру своей команды против Англии в четвертифинале Евро (1:1, пен. 3:5).

«Первое чувство – печаль и разочарование, потому что мы не заслуживали такого поражения. С другой стороны, мы можем гордиться собой. С первой игры и до сегодняшнего дня мы продолжали прогрессировать, показывали характер, отличный командный дух и всегда говорили себе: «Чтобы победить нас, потребуется много усилий».

Болельщики хотели видеть, как мы сражаемся, видеть, что мы держимся вместе, наш командный дух. Мы показывали это в каждом матче. В конце концов, я думаю, мы можем гордиться собой и тем, что мы сделали на этом турнире», – сказал Джака.