Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы очень хорошо провели турнир»

Главный тренер сборной Турции Винценцо Монтелла прокомментировал игру четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов, которую его подопечные проиграли 1:2.

«Арда Гюлер очень хорошо играл на этом турнире. Прежде он не играл столь стабильно на таком уровне. Для него это великолепный опыт – ему еще нет и 20 лет. С опытом он станет сильнее.

Мы продемонстрировали все, что у нас было. Мы очень хорошо провели турнир. Мы укладывались в 90 минут и при этом выиграли столько же матчей, сколько и Нидерланды. Мои коллеги и другие профессионалы футбола тоже нас поздравили», – сказал Монтелла.