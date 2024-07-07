Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы очень хорошо провели турнир»
Коуч сборной Турции рассказал о своих эмоциях после игры против Нидерландов
Главный тренер сборной Турции Винценцо Монтелла прокомментировал игру четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов, которую его подопечные проиграли 1:2.
«Арда Гюлер очень хорошо играл на этом турнире. Прежде он не играл столь стабильно на таком уровне. Для него это великолепный опыт – ему еще нет и 20 лет. С опытом он станет сильнее.
Мы продемонстрировали все, что у нас было. Мы очень хорошо провели турнир. Мы укладывались в 90 минут и при этом выиграли столько же матчей, сколько и Нидерланды. Мои коллеги и другие профессионалы футбола тоже нас поздравили», – сказал Монтелла.
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