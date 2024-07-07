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Чемпионат Европы
07 июля 2024, 03:40 | Обновлено 07 июля 2024, 03:47
149
0

Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы очень хорошо провели турнир»

Коуч сборной Турции рассказал о своих эмоциях после игры против Нидерландов

07 июля 2024, 03:40 | Обновлено 07 июля 2024, 03:47
149
0
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы очень хорошо провели турнир»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винценцо Монтелла прокомментировал игру четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов, которую его подопечные проиграли 1:2.

«Арда Гюлер очень хорошо играл на этом турнире. Прежде он не играл столь стабильно на таком уровне. Для него это великолепный опыт – ему еще нет и 20 лет. С опытом он станет сильнее.

Мы продемонстрировали все, что у нас было. Мы очень хорошо провели турнир. Мы укладывались в 90 минут и при этом выиграли столько же матчей, сколько и Нидерланды. Мои коллеги и другие профессионалы футбола тоже нас поздравили», – сказал Монтелла.

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ФОТО. Как Нидерланды вышли в полуфинал Евро-2024
сборная Турции по футболу пресс-конференция сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Турция Винченцо Монтелла
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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