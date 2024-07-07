ОЧОВЕЧИ: «Украинский футбол – новый вызов для меня»
Новичок «Кривбасса» рассказал о первых впечатлениях от перехода в состав криворожского клуба
Новичок «Кривбасса» Оче Очовечи рассказал о первых впечатлениях от перехода в состав криворожского клуба.
– Привет, Оче, рад нашему знакомству. Поделись своими эмоциями после подписания контракта с нашим клубом.
– Взаимно. Я очень рад подписанию соглашения с «Кривбасом». Ведь я долгое время искал эту прекрасную возможность стать футболистом криворожского Клуба. К сожалению, это ожидание заняло немного времени. Но главное, все получилось: сейчас я счастлив, что я наконец здесь.
– Что ты знал о ФК «Кривбасс» и украинском футболе в целом перед трансфером?
– Честно говоря, я не много знаю об украинском футболе. Знаю только то, что некоторые из нигерийских игроков играют в украинской лиге. Слышал о таких клубах, как «Шахтер Донецк», «Динамо» Киев. Недавно начал следить за «Кривбассом». Это замечательный Клуб. Безмерно рад, что я теперь с вами.
- Расскажи подробности перехода в «Кривбасс».
– Мой трансфер осуществился благодаря моему агенту - Джуси. Он рассказал о Клубе, ведь до этого я не знал многих деталей. После этого я начал изучать команду и понял, что это отличная возможность для моей профессиональной карьеры. И принял предложение «Кривбаса».
– Возможно, ты уже был с кем-то знаком из команды до перехода?
– Нет, никого не знал лично. Как я уже сказал, перед этим детально ознакомился с информацией о Клубе. Узнал, что в «Кривбасе» много африканских исполнителей, и это хорошо.
Нигерийский нападающий стал одним из 4 новых игроков «Кривбасса».
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