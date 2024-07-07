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  4. Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 01:40 | Обновлено 07 июля 2024, 01:46
411
4

Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в серии пенальти от Англии

07 июля 2024, 01:40 | Обновлено 07 июля 2024, 01:46
411
4
Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»
УЕФА. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин дал комментарий после поражения своей команды от Англии (0:0, пен. 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.

«Больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов... Мне грустно за ребят и за наш народ. У Англии было не так уж много моментов, а мы создали немало. Мы незаслуженно едем домой, но можем гордиться своим выступлением на этом турнире.

Нам больше нечего скрывать. Мы вылетели, потому что наших усилий сегодня не хватило. Пенальти – это во многом везение. Сегодня удача была не на нашей стороне. Но мы доставили немало проблем большим командам на этом Евро и покидаем турнир с высоко поднятой головой.

Аканджи? Я не стал утешать его. Поблагодарил за игру и за его лидерские качества. Сейчас всем нам грустно. Мы переживаем это поражение все вместе. Но мы можем собой гордиться. В целом это был очень успешный турнир», – сказал Якин.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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Jaime_Lannister
Треба було одного санітарного лікаря з одного кантону привезти і щось там підшаманити, слабо було?
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