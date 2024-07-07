6 июля в немецком Берлине состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1).

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«Оранжевые» пропустили первыми, на 36 минуте, забил Акайдын. Однако на 70-й минуте счет сравнял Стефен Де Врей, а через шесть минут победный гол забил Коди Гакпо (позже мяч был засчитан как автогол Мерта Мюлдюра).

После завершения матча УЕФА выбрал лучшего игрока поединка. Признание получил центрбек сборной Нидерландов Стефен Де Врей, который сумел сравнять счет в поединке.

ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Турция