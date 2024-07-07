Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Турция
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 00:36 |
489
1

ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Турция

Признание получил Стефан Де Врей

07 июля 2024, 00:36 |
489
1
ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Турция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефен Де Врей

6 июля в немецком Берлине состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оранжевые» пропустили первыми, на 36 минуте, забил Акайдын. Однако на 70-й минуте счет сравнял Стефен Де Врей, а через шесть минут победный гол забил Коди Гакпо (позже мяч был засчитан как автогол Мерта Мюлдюра).

После завершения матча УЕФА выбрал лучшего игрока поединка. Признание получил центрбек сборной Нидерландов Стефен Де Врей, который сумел сравнять счет в поединке.

ФОТО. Определен лучший игрок матча Евро-2024 Нидерланды – Турция

По теме:
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы отлично играли весь матч»
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Волевой шаг в полуфинал. Сборная Нидерландов одолела Турцию
Стефан Де Врей сборная Турции по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Турция
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024
Футбол | 07 июля 2024, 01:15 1
Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024
Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024

В полуфинале чемпионата Европы сыграют: Испания, Франция, Англия и Нидерланды

«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Бокс | 06 июля 2024, 08:06 1
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри

Промоутер Джошуа поделился мыслями о реванше

УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Футбол | 06.07.2024, 15:40
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Победная лотерея. Англия по пенальти прошла Швейцарию
Футбол | 06.07.2024, 21:48
Победная лотерея. Англия по пенальти прошла Швейцарию
Победная лотерея. Англия по пенальти прошла Швейцарию
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Футбол | 07.07.2024, 00:58
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Де Фрай он, в нидерландском ij - ай, v - ф.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 14
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
06.07.2024, 07:10
Бокс
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
06.07.2024, 01:12
Футбол
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
05.07.2024, 07:05 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем