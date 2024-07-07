Завершились четвертьфинальные матчи Евро-2024. В полуфинал турнира вышли сборные Франции, Англии, Испании и Нидерландов.

В полуфинале французы сыграют с испанцами, а англичанам будут противостоять нидерландцы.

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия). Однако Мусиала, Микаутадзе и Шранц больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.

Еще одиннадцать игроков забили по два мяча.

Первый полуфинал Евро-2024 Испания – Франция состоится 9 июля, а Нидерланды – Англия – 10 июля.

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом полуфиналов?



