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  4. Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом полуфиналов?
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 00:49 |
397
0

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом полуфиналов?

Сразу четыре игрока забили по три гола

07 июля 2024, 00:49 |
397
0
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом полуфиналов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Завершились четвертьфинальные матчи Евро-2024. В полуфинал турнира вышли сборные Франции, Англии, Испании и Нидерландов.

В полуфинале французы сыграют с испанцами, а англичанам будут противостоять нидерландцы.

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия). Однако Мусиала, Микаутадзе и Шранц больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.

Еще одиннадцать игроков забили по два мяча.

Первый полуфинал Евро-2024 Испания – Франция состоится 9 июля, а Нидерланды – Англия – 10 июля.

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом полуфиналов?

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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