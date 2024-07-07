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  4. Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 01:15 |
318
1

Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024

В полуфинале чемпионата Европы сыграют: Испания, Франция, Англия и Нидерланды

07 июля 2024, 01:15 |
318
1
Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля завершились все четвертьфинальные матчи на Евро-2024 и были определены пары 1/2 финала.

Сборная Испании сыграет против национальной команды Франции, а Англия поборется с Нидерландами.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя чемпионата Европы. Главными фаворитами на титул являются испанцы, на успех которых можно поставить с коэффициентом 3.00.

Вторыми идут англичане – 3.50. Трофей французов расценивается в 3.75, а наименее вероятные победителе Евро – нидерландцы (6.00).

На протяжении всего Евро и перед его стартом главным претендентом на трофей была Англия. Букмекеры впервые поменяли фаворита.

Кто выиграет титул Евро-2024? Мнение букмекеров:

  1. Испания – 3.00
  2. Англия – 3.50
  3. Франция – 3.75
  4. Нидерланды – 6.00

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Евро-2024 азарт котировки букмекеров сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Милявський
Іспанці з Францією без 4 гравців будуть готуватись!
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