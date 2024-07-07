Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024

6 июля завершились все четвертьфинальные матчи на Евро-2024 и были определены пары 1/2 финала.

Сборная Испании сыграет против национальной команды Франции, а Англия поборется с Нидерландами.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя чемпионата Европы. Главными фаворитами на титул являются испанцы, на успех которых можно поставить с коэффициентом 3.00.

Вторыми идут англичане – 3.50. Трофей французов расценивается в 3.75, а наименее вероятные победителе Евро – нидерландцы (6.00).

На протяжении всего Евро и перед его стартом главным претендентом на трофей была Англия. Букмекеры впервые поменяли фаворита.

Кто выиграет титул Евро-2024? Мнение букмекеров: