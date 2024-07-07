Новый фаворит! Букмекеры назвали главного претендента на титул Евро-2024
В полуфинале чемпионата Европы сыграют: Испания, Франция, Англия и Нидерланды
6 июля завершились все четвертьфинальные матчи на Евро-2024 и были определены пары 1/2 финала.
Сборная Испании сыграет против национальной команды Франции, а Англия поборется с Нидерландами.
Букмекерские конторы выставили котировки на победителя чемпионата Европы. Главными фаворитами на титул являются испанцы, на успех которых можно поставить с коэффициентом 3.00.
Вторыми идут англичане – 3.50. Трофей французов расценивается в 3.75, а наименее вероятные победителе Евро – нидерландцы (6.00).
На протяжении всего Евро и перед его стартом главным претендентом на трофей была Англия. Букмекеры впервые поменяли фаворита.
Кто выиграет титул Евро-2024? Мнение букмекеров:
- Испания – 3.00
- Англия – 3.50
- Франция – 3.75
- Нидерланды – 6.00
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