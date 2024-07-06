ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне
Андрей Шевченко поддержал украинку
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.
В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис), которая последние два года играла в финалах на этих кортах.
Матч посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который попал на телекамеры трансляции матча.
В 4-м раунде травяного мейджора Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42), которая ранее одолела Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 100) – 2:6, 7:5, 6:3.
ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне
Setanta Sports
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