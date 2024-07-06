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  4. ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне
Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 20:46 |
1138
1

ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне

Андрей Шевченко поддержал украинку

06 июля 2024, 20:46 |
1138
1
ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне
Instagram. Элина Свитолина и Андрей Шевченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис), которая последние два года играла в финалах на этих кортах.

Матч посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который попал на телекамеры трансляции матча.

В 4-м раунде травяного мейджора Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42), которая ранее одолела Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 100) – 2:6, 7:5, 6:3.

ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне


Setanta Sports

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Элина Свитолина Онс Жабер Уимблдон-2024 Андрей Шевченко фото
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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