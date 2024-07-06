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  4. Перес определил, кто должен заменить Лунина. У Реала есть два варианта
Испания
06 июля 2024, 19:26 |
309
0

Перес определил, кто должен заменить Лунина. У Реала есть два варианта

Украинский вратарь все ближе к уходу из «королевского клуба»

06 июля 2024, 19:26 |
309
0
Перес определил, кто должен заменить Лунина. У Реала есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, руководство «Реала» во главе с президентом Флорентино Пересом определили два варианта на случай ухода Лунина. Первый – Кепа Аррисабалага, который провел прошлый сезон в «Реале», а второй – трансфер вратаря «Эспаньола» Джоана Гарсии. «Реал» также рассматривал трансфер вратаря «Порту» Диогу Кошты, однако мадридский клуб не готов платить за него клаусулу в размере 75 миллионов евро.

Источник отмечает, что Лунин может продолжить карьеру в АПЛ. У него есть варианты с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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