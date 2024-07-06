Перес определил, кто должен заменить Лунина. У Реала есть два варианта

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, руководство «Реала» во главе с президентом Флорентино Пересом определили два варианта на случай ухода Лунина. Первый – Кепа Аррисабалага, который провел прошлый сезон в «Реале», а второй – трансфер вратаря «Эспаньола» Джоана Гарсии. «Реал» также рассматривал трансфер вратаря «Порту» Диогу Кошты, однако мадридский клуб не готов платить за него клаусулу в размере 75 миллионов евро.

Источник отмечает, что Лунин может продолжить карьеру в АПЛ. У него есть варианты с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».