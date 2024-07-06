Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон близок к переходу в саудовский клуб. Если бразилец покинет английский клуб, то «горожане» готовы купить звездного вратаря. У «королевского клуба» есть три варианта на замену Эдерсона – Майк Меньян из «Милана», Диогу Кошта из «Порту» и Андрей Лунин из «Реала». «Манчестер Сити» уже давно изучает кандидатуру Лунина, он впечатлил руководство «горожан» после 1/4 финала ЛЧ 2023/24.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».