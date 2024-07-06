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  4. Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Англия
06 июля 2024, 00:13 |
1815
3

Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?

Лунин может заменить Эдерсона

06 июля 2024, 00:13 |
1815
3
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон близок к переходу в саудовский клуб. Если бразилец покинет английский клуб, то «горожане» готовы купить звездного вратаря. У «королевского клуба» есть три варианта на замену Эдерсона – Майк Меньян из «Милана», Диогу Кошта из «Порту» и Андрей Лунин из «Реала». «Манчестер Сити» уже давно изучает кандидатуру Лунина, он впечатлил руководство «горожан» после 1/4 финала ЛЧ 2023/24.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Эдерсон
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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Saar
Меньяна не чіпайте!
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+1
Falko
Ой, ці бабки у під'їзда до купи з Луніним і Трубіна замість Едерсона приплітали. Оце ще задоволення: постійно слухати, хто наркомани, а хто простітутки )
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0
Saar
Для трансферу потрібне одне: бути нормальним кіпером , а не оцим от🤣🤣
Він вразив керівництво МС  грою в 1/4 ЛЧ... а тепер передивіться матч з Румунією, а перед цим матч з Вільяреалом🤣🤣 
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-2
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