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Уимблдон
07 июля 2024, 00:20 | Обновлено 07 июля 2024, 00:22
380
0

Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин

В верхней части турнирной сетки конкуренция гораздо выше

07 июля 2024, 00:20 | Обновлено 07 июля 2024, 00:22
380
0
Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялись все матчи третьего раунда в одиночном мужском разряде на Уимблдоне, по итогам которых сформировались все пары 1/8 финала.

Из интересного можно отметить, что на стадии четвертого круга сыграет лаки-лузер Джованни Мпетши Перрикар. 20-летний француз проиграл в финале квалификации своему соотечественнику Максиму Жанвье, но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпетши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду. В третьем круге француз мог попасть на 11-го сеяного Стефаноса Циципаса, но того выбил финн Эмиль Руусувуори.

Благодаря волевой победе Хольгера Руне над Кентеном Алисом на Уимблдоне-2024 установлен исторический рекорд турнира по суперкамбекам.

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [14]
Григор Димитров [10] – Даниил Медведев [5]

Карлос Алькарас [3] – Уго Умбер [16]
Томми Пол [12] – Роберто Баутиста Агут

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Джованни Мпетши Перрикар [LL]
Тэйлор Фритц [13] – Александр Зверев [4]

Артур Фис – Алекс де Минаур [9]
Хольгер Руне [15] – Новак Джокович [2]

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Уимблдон-2024 Янник Синнер Бен Шелтон Григор Димитров Карлос Алькарас (теннисист) Уго Умбер Томми Пол Роберто Баутиста Агут Александр Зверев Алекс де Минаур Джованни Мпеши Перрикар Даниил Медведев Лоренцо Музетти Тейлор Фритц Артур Фис Хольгер Руне Новак Джокович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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