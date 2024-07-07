Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин
В верхней части турнирной сетки конкуренция гораздо выше
Состоялись все матчи третьего раунда в одиночном мужском разряде на Уимблдоне, по итогам которых сформировались все пары 1/8 финала.
Из интересного можно отметить, что на стадии четвертого круга сыграет лаки-лузер Джованни Мпетши Перрикар. 20-летний француз проиграл в финале квалификации своему соотечественнику Максиму Жанвье, но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпетши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду. В третьем круге француз мог попасть на 11-го сеяного Стефаноса Циципаса, но того выбил финн Эмиль Руусувуори.
Благодаря волевой победе Хольгера Руне над Кентеном Алисом на Уимблдоне-2024 установлен исторический рекорд турнира по суперкамбекам.
Уимблдон. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [14]
Григор Димитров [10] – Даниил Медведев [5]
Карлос Алькарас [3] – Уго Умбер [16]
Томми Пол [12] – Роберто Баутиста Агут
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [25] – Джованни Мпетши Перрикар [LL]
Тэйлор Фритц [13] – Александр Зверев [4]
Артур Фис – Алекс де Минаур [9]
Хольгер Руне [15] – Новак Джокович [2]
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