Определены все участники 1/8 финала на Уимблдоне у мужчин

Состоялись все матчи третьего раунда в одиночном мужском разряде на Уимблдоне, по итогам которых сформировались все пары 1/8 финала.

Из интересного можно отметить, что на стадии четвертого круга сыграет лаки-лузер Джованни Мпетши Перрикар. 20-летний француз проиграл в финале квалификации своему соотечественнику Максиму Жанвье, но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпетши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду. В третьем круге француз мог попасть на 11-го сеяного Стефаноса Циципаса, но того выбил финн Эмиль Руусувуори.

Благодаря волевой победе Хольгера Руне над Кентеном Алисом на Уимблдоне-2024 установлен исторический рекорд турнира по суперкамбекам.

Уимблдон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [14]

Григор Димитров [10] – Даниил Медведев [5]

Карлос Алькарас [3] – Уго Умбер [16]

Томми Пол [12] – Роберто Баутиста Агут

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Джованни Мпетши Перрикар [LL]

Тэйлор Фритц [13] – Александр Зверев [4]

Артур Фис – Алекс де Минаур [9]

Хольгер Руне [15] – Новак Джокович [2]