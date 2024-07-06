Топ-клуб Турции. Назван еще один соперник Шахтера по спаррингам в Словении

Чемпион Украины «Шахтер» в настоящий момент проводит тренировочные сборы в Словении.

Там «горняки» уже сыграли один спарринг против «Сараево» (4:1), а сегодня проведут товарищеский поединок с «Хайдуком».

Также в календаре «горняков», который есть на официальном сайте донецкого клуба, отмечается, что 20 июля команда Марино Пушича проведет спарринг против английского «Ипсвича».

Однако это вовсе не полный перечень спаррингов «оранжево-черных». Турецкий «Бешикташ», являющийся 16-кратным чемпионом своей страны, оповестил, что 17 июля проведет в Словении товарищескую игру с «Шахтером». Эта игра, как отмечается, пройдет в городе Домжале.

Futbol A Takımımızın Hazırlık Maçı Programı



ℹ️ Yarın saat 10.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Ümraniyespor maçını https://t.co/iLnmckuvjA kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.



2024-25 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir… pic.twitter.com/wNThij3mCw — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 5, 2024

Напомним, ранее сообщалось, что «Бешикташ» хочет подписать украинского хавбека Николая Шапаренко из «Динамо».