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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 18:44 |
213
0

Топ-клуб Турции. Назван еще один соперник Шахтера по спаррингам в Словении

«Горняки» сыграют против «Бешикташа»

06 июля 2024, 18:44 |
213
0
Топ-клуб Турции. Назван еще один соперник Шахтера по спаррингам в Словении
ФК Шахтер

Чемпион Украины «Шахтер» в настоящий момент проводит тренировочные сборы в Словении.

Там «горняки» уже сыграли один спарринг против «Сараево» (4:1), а сегодня проведут товарищеский поединок с «Хайдуком».

Также в календаре «горняков», который есть на официальном сайте донецкого клуба, отмечается, что 20 июля команда Марино Пушича проведет спарринг против английского «Ипсвича».

Однако это вовсе не полный перечень спаррингов «оранжево-черных». Турецкий «Бешикташ», являющийся 16-кратным чемпионом своей страны, оповестил, что 17 июля проведет в Словении товарищескую игру с «Шахтером». Эта игра, как отмечается, пройдет в городе Домжале.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бешикташ» хочет подписать украинского хавбека Николая Шапаренко из «Динамо».

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Алексей Сливченко Источник: ФК Бешикташ
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