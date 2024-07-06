Украина. Премьер лига06 июля 2024, 18:21 |
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Стало известно, сколько получил Шахтер от Кривбасса за трансфер Драмбаева
Фулбек стал полноправным футболистом клуба из Кривого Рога
06 июля 2024, 18:21 |
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23-летний фулбека «Шахтера» Александр Драмбаев накануне оформил свой переход в «Кривбасс».
Официально стороны предпочли не разглашать условия сделки, однако по информации портала Transfermarkt, «Шахтер» получил от «Кривбасса» за трансфер футболиста 180 тысяч евро.
Также отмечается, что Драмбаев подписал с криворожским клубом 4-летнее трудовое соглашение.
Сезон-2023/24 Драмбаев, напомним, провел в Хорватии. Там он на правах аренды защищал цвета «Осиека» и провел 20 официальных поединков.
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