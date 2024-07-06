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  4. Стало известно, сколько получил Шахтер от Кривбасса за трансфер Драмбаева
Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 18:21 |
1141
0

Стало известно, сколько получил Шахтер от Кривбасса за трансфер Драмбаева

Фулбек стал полноправным футболистом клуба из Кривого Рога

06 июля 2024, 18:21 |
1141
0
Стало известно, сколько получил Шахтер от Кривбасса за трансфер Драмбаева
instagram.com/drambaiev_19

23-летний фулбека «Шахтера» Александр Драмбаев накануне оформил свой переход в «Кривбасс».

Официально стороны предпочли не разглашать условия сделки, однако по информации портала Transfermarkt, «Шахтер» получил от «Кривбасса» за трансфер футболиста 180 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

Также отмечается, что Драмбаев подписал с криворожским клубом 4-летнее трудовое соглашение.

Сезон-2023/24 Драмбаев, напомним, провел в Хорватии. Там он на правах аренды защищал цвета «Осиека» и провел 20 официальных поединков.

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Александр Драмбаев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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