Хозяева Euro потерпели 20-е поражение в истории

Родные стены не помогли немцам обыграть испанцев в четвертьфинале. Тем самым уже на седьмом чемпионате хозяева остались без наград. На ЧЕ-1960, 1976 и 1980 в матче за бронзу потерпели поражение соответственно Франция, Югославия и Италия. На ЧЕ-2000 уже после группового раунда сошла с дистанции Бельгия. На ЧЕ-2008 также не смогли выйти из группы Австрия и Швейцария, а на ЧЕ-2012 - Украина и Польша.

К слову, если не принимать во внимание ЧЕ-2020, который проходил на полях 11 стран, то поражение от Испании стало «юбилейным» 20-м для хозяев финальных турниров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Как выступали хозяева финальных турниров ЧЕ