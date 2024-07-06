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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 18:08 | Обновлено 06 июля 2024, 18:14
371
0

Хозяева Euro потерпели 20-е поражение в истории

Родные стены не помогли

06 июля 2024, 18:08 | Обновлено 06 июля 2024, 18:14
371
0
Хозяева Euro потерпели 20-е поражение в истории

Родные стены не помогли немцам обыграть испанцев в четвертьфинале. Тем самым уже на седьмом чемпионате хозяева остались без наград. На ЧЕ-1960, 1976 и 1980 в матче за бронзу потерпели поражение соответственно Франция, Югославия и Италия. На ЧЕ-2000 уже после группового раунда сошла с дистанции Бельгия. На ЧЕ-2008 также не смогли выйти из группы Австрия и Швейцария, а на ЧЕ-2012 - Украина и Польша.

К слову, если не принимать во внимание ЧЕ-2020, который проходил на полях 11 стран, то поражение от Испании стало «юбилейным» 20-м для хозяев финальных турниров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Как выступали хозяева финальных турниров ЧЕ

ЧЕ

Хозяева

И

В

Н

П

М

Место

1960

Франция

2

0

0

2

4-7

4-е

1964

Испания

2

2

0

0

4-2

1-е

1968

Италия

3

1

2

0

3-1

1-е

1972

Бельгия

2

1

0

1

3-3

3-е

1976

Югославия

2

0

0

2

4-7

4-е

1980

Италия

4

1

3

0

2-1

4-е

1984

Франция

5

5

0

0

14-4

1-е

1988

Германия

4

2

1

1

6-3

3-е

1992

Швеция

4

2

1

1

6-5

3-е

1996

Англия

5

2

3

0

8-3

3-е

2000

Голландия

5

4

1

0

13-3

3-е

Бельгия

3

1

0

2

2-5

ГТ-3

2004

Португалия

6

3

1

2

8-6

2-е

2008

Австрия

3

0

1

2

1-3

ГТ-3

Швейцария

3

1

0

2

3-3

ГТ-4

2012

Украина

3

1

0

2

2-4

ГТ-3

Польша

3

0

2

1

2-3

ГТ-4

2016

Франция

7

5

1

1

13-5

2-е

2024

Германия

5

3

1

1

11-4

1/4

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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