Хозяева Euro потерпели 20-е поражение в истории
Родные стены не помогли
Родные стены не помогли немцам обыграть испанцев в четвертьфинале. Тем самым уже на седьмом чемпионате хозяева остались без наград. На ЧЕ-1960, 1976 и 1980 в матче за бронзу потерпели поражение соответственно Франция, Югославия и Италия. На ЧЕ-2000 уже после группового раунда сошла с дистанции Бельгия. На ЧЕ-2008 также не смогли выйти из группы Австрия и Швейцария, а на ЧЕ-2012 - Украина и Польша.
К слову, если не принимать во внимание ЧЕ-2020, который проходил на полях 11 стран, то поражение от Испании стало «юбилейным» 20-м для хозяев финальных турниров.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Как выступали хозяева финальных турниров ЧЕ
|
ЧЕ
|
Хозяева
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Место
|
1960
|
Франция
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4-7
|
4-е
|
1964
|
Испания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-2
|
1-е
|
1968
|
Италия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3-1
|
1-е
|
1972
|
Бельгия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3-е
|
1976
|
Югославия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4-7
|
4-е
|
1980
|
Италия
|
4
|
1
|
3
|
0
|
2-1
|
4-е
|
1984
|
Франция
|
5
|
5
|
0
|
0
|
14-4
|
1-е
|
1988
|
Германия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-3
|
3-е
|
1992
|
Швеция
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-5
|
3-е
|
1996
|
Англия
|
5
|
2
|
3
|
0
|
8-3
|
3-е
|
2000
|
Голландия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13-3
|
3-е
|
|
Бельгия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-5
|
ГТ-3
|
2004
|
Португалия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8-6
|
2-е
|
2008
|
Австрия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-3
|
ГТ-3
|
|
Швейцария
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-3
|
ГТ-4
|
2012
|
Украина
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
ГТ-3
|
|
Польша
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-3
|
ГТ-4
|
2016
|
Франция
|
7
|
5
|
1
|
1
|
13-5
|
2-е
|
2024
|
Германия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11-4
|
1/4
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