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  4. Луческу назвал две сборные, которые удивили его своей игрой на Евро-2024
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 18:17 |
1866
0

Луческу назвал две сборные, которые удивили его своей игрой на Евро-2024

Именитый наставник выделил Швейцарию и Турцию

06 июля 2024, 18:17 |
1866
0
Луческу назвал две сборные, которые удивили его своей игрой на Евро-2024
ФК Динамо. Мирча Луческу

Именитый румынский тренер Мирча Луческу назвал сборные, которые удивили его своей игрой на Евро-2024.

«Этот Евро принес не очень много сенсаций. Из топ-сборных вылетела разве что Италия. Кто удивил? Турция и Швейцария. Мне нравится футбол, который они показывают. Следы моей работы до сих пор заметны в турецкой сборной, ведь есть ряд игроков, которых я туда привел. Особенно – Демирал, который забил дубль Австрии, я был очень рад за него. Турция должна пройти Нидерланды, думаю им по силам выйти в полуфинал», – сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.

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Мирча Луческу сборная Турции по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Anadolu Agency
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