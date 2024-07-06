Луческу назвал две сборные, которые удивили его своей игрой на Евро-2024

Именитый румынский тренер Мирча Луческу назвал сборные, которые удивили его своей игрой на Евро-2024.

«Этот Евро принес не очень много сенсаций. Из топ-сборных вылетела разве что Италия. Кто удивил? Турция и Швейцария. Мне нравится футбол, который они показывают. Следы моей работы до сих пор заметны в турецкой сборной, ведь есть ряд игроков, которых я туда привел. Особенно – Демирал, который забил дубль Австрии, я был очень рад за него. Турция должна пройти Нидерланды, думаю им по силам выйти в полуфинал», – сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.