Матч Испания – Германия стал рекордным в истории Евро

Матч четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) стал «рекордным» в истории финальных турниров чемпионатов Европы по числу предупреждений на стадии плей-офф. Арбитр встречи англичанин Энтони Тэйлор выдал игрокам обеих команд в общей сложности 15 «горчичников» – 7 испанцам и 8 немцам.

Ранее наиболее обильным на желтые карточки в «олимпийке» был финал ЧЕ-2016 между Португалией и Францией – 10, который, к слову, также обслуживал судья из Англии Марк Клаттенбург. Напомню, что абсолютный «рекорд» по предупреждениям был установлен также на нынешнем чемпионате. В групповом раунде чехи и турки заработали от румына Иштвана Ковача суммарно 17 «горчичников».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с наибольшим числом предупреждений в финальных турнирах ЧЕ