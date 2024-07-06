Матч Испания – Германия стал рекордным в истории Евро
Игроки обеих команд заработали в общей сложности 15 предупреждений
Матч четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) стал «рекордным» в истории финальных турниров чемпионатов Европы по числу предупреждений на стадии плей-офф. Арбитр встречи англичанин Энтони Тэйлор выдал игрокам обеих команд в общей сложности 15 «горчичников» – 7 испанцам и 8 немцам.
Ранее наиболее обильным на желтые карточки в «олимпийке» был финал ЧЕ-2016 между Португалией и Францией – 10, который, к слову, также обслуживал судья из Англии Марк Клаттенбург. Напомню, что абсолютный «рекорд» по предупреждениям был установлен также на нынешнем чемпионате. В групповом раунде чехи и турки заработали от румына Иштвана Ковача суммарно 17 «горчичников».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Матчи с наибольшим числом предупреждений в финальных турнирах ЧЕ
|
ЖК
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Арбитр
|
17
|
26.06.2024
|
ГТ
|
Чехия (6ж) - Турция (11ж)
|
1:2
|
КОВАЧ (Румыния)
|
15
|
05.07.2024
|
1/4
|
Испания (7ж) - Германия (8ж)
|
2:1
|
ТЭЙЛОР (Англия)
|
10
|
09.06.1996
|
ГТ
|
Германия (6ж) - Чехия (4ж)
|
2:0
|
ЭЛЛЕРЕЙ (Англия)
|
10
|
10.07.2016
|
Финал
|
Португалия (6ж) - Франция (4ж)
|
1:0
|
КЛАТТЕНБУРГ (Англия)
|
9
|
23.06.1996
|
1/4
|
Чехия (5ж) - Португалия (4ж)
|
1:0
|
КРУГ (Германия)
|
9
|
29.06.2000
|
1/2
|
Италия (5ж) - Нидерланды (4ж)
|
0:0, п.3:1
|
МЕРК (Германия)
|
9
|
12.06.2004
|
ГТ
|
россия (6ж) - Испания (3ж)
|
0:1
|
МАЙЕР (Швейцария)
|
9
|
13.06.2004
|
ГТ
|
Швейцария (5ж) - Хорватия (4ж)
|
0:0
|
БАТИШТА (Португалия)
|
9
|
18.06.2004
|
ГТ
|
Болгария (7ж) - Дания (2ж)
|
0:2
|
БАТИШТА (Португалия)
|
9
|
27.06.2012
|
1/2
|
Испания (5ж) - Португалия (4ж)
|
0:0, п.4:2
|
ЧАКЫР (Турция)
|
9
|
22.06.2024
|
ГТ
|
Грузия (4ж) - Чехия (5ж)
|
1:1
|
ЗИБЕРТ (Германия)
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