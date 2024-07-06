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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 17:41 | Обновлено 06 июля 2024, 17:51
457
0

Матч Испания – Германия стал рекордным в истории Евро

Игроки обеих команд заработали в общей сложности 15 предупреждений

06 июля 2024, 17:41 | Обновлено 06 июля 2024, 17:51
457
0
Матч Испания – Германия стал рекордным в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) стал «рекордным» в истории финальных турниров чемпионатов Европы по числу предупреждений на стадии плей-офф. Арбитр встречи англичанин Энтони Тэйлор выдал игрокам обеих команд в общей сложности 15 «горчичников» – 7 испанцам и 8 немцам.

Ранее наиболее обильным на желтые карточки в «олимпийке» был финал ЧЕ-2016 между Португалией и Францией – 10, который, к слову, также обслуживал судья из Англии Марк Клаттенбург. Напомню, что абсолютный «рекорд» по предупреждениям был установлен также на нынешнем чемпионате. В групповом раунде чехи и турки заработали от румына Иштвана Ковача суммарно 17 «горчичников».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Матчи с наибольшим числом предупреждений в финальных турнирах ЧЕ

ЖК

Дата

Стадия

Матч

Счет

Арбитр

17

26.06.2024

ГТ

Чехия (6ж) - Турция (11ж)

1:2

КОВАЧ (Румыния)

15

05.07.2024

1/4

Испания (7ж) - Германия (8ж)

2:1

ТЭЙЛОР (Англия)

10

09.06.1996

ГТ

Германия (6ж) - Чехия (4ж)

2:0

ЭЛЛЕРЕЙ (Англия)

10

10.07.2016

Финал

Португалия (6ж) - Франция (4ж)

1:0

КЛАТТЕНБУРГ (Англия)

9

23.06.1996

1/4

Чехия (5ж) - Португалия (4ж)

1:0

КРУГ (Германия)

9

29.06.2000

1/2

Италия (5ж) - Нидерланды (4ж)

0:0, п.3:1

МЕРК (Германия)

9

12.06.2004

ГТ

россия (6ж) - Испания (3ж)

0:1

МАЙЕР (Швейцария)

9

13.06.2004

ГТ

Швейцария (5ж) - Хорватия (4ж)

0:0

БАТИШТА (Португалия)

9

18.06.2004

ГТ

Болгария (7ж) - Дания (2ж)

0:2

БАТИШТА (Португалия)

9

27.06.2012

1/2

Испания (5ж) - Португалия (4ж)

0:0, п.4:2

ЧАКЫР (Турция)

9

22.06.2024

ГТ

Грузия (4ж) - Чехия (5ж)

1:1

ЗИБЕРТ (Германия)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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