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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 17:34 | Обновлено 06 июля 2024, 17:47
103
0

Рональд КУМАН: «Турция играет от всего сердца»

Тренер сборной Нидерландов – о четвертьфинале Евро-2024

06 июля 2024, 17:34 | Обновлено 06 июля 2024, 17:47
103
0
Рональд КУМАН: «Турция играет от всего сердца»
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2024 против Турции (6 июля, 22:00):

«Мы знаем, чего ждать от турецких болельщиков. Думаю, будет здорово сыграть в такой атмосфере. Нам надо будет просто сохранять контроль над мячом, буквально впиваться в него. Соперник играет с большим энтузиазмом, как и Румыния. Они играют от всего сердца. Но мы готовы к этому противостоянию.

Матсен остался в Вольфсбурге. Он заболел, симптомы гриппа. В такой ситуации не до поездок. Особенно, если остался всего один день до матча.

В целом все остальные готовы к матчу. Стевен Бергвейн занимался отдельно от остальных, это мера предосторожности. Посмотрим, сможет ли он тоже выйти на поле. В субботу утром посмотрим на его состояние, и тогда примем окончательное решение».

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Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Турция
Олег Дидух Источник: УЕФА
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