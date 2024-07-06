Рональд КУМАН: «Турция играет от всего сердца»
Тренер сборной Нидерландов – о четвертьфинале Евро-2024
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2024 против Турции (6 июля, 22:00):
«Мы знаем, чего ждать от турецких болельщиков. Думаю, будет здорово сыграть в такой атмосфере. Нам надо будет просто сохранять контроль над мячом, буквально впиваться в него. Соперник играет с большим энтузиазмом, как и Румыния. Они играют от всего сердца. Но мы готовы к этому противостоянию.
Матсен остался в Вольфсбурге. Он заболел, симптомы гриппа. В такой ситуации не до поездок. Особенно, если остался всего один день до матча.
В целом все остальные готовы к матчу. Стевен Бергвейн занимался отдельно от остальных, это мера предосторожности. Посмотрим, сможет ли он тоже выйти на поле. В субботу утром посмотрим на его состояние, и тогда примем окончательное решение».
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