Винченцо МОНТЕЛЛА: «У Турции самая молодая команда на турнире»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов (6 июля, 22:00):

«Мы не заглядываем далеко вперед. Нам надо сохранять уверенность в своих силах и смирение. Мы должны контролировать свои эмоции. У нас самая молодая команда на турнире, и лишь несколько игроков ранее уже выступали на таком уровне. Мы думаем только о предстоящем матче. Думаю, даже нет смысла отдельно говорить о том, что у нас есть желание победить и выйти в полуфинал.

Команда в отличной форме, энергия каждого футболиста на очень высоком уровне. Мы много и упорно работали на тренировках. В нашем коллективе замечательный командный дух, а создать такой дух непросто. И я этим горжусь – независимо от того, как сложится матч с Нидерландами.

Гюлер? У него очень хорошая левая нога. Я тоже левша, но он будет техничнее. Арда – футболист, который нуждается в постоянной игровой практике, а в этом сезоне у него были травмы. Чем больше он играет, тем лучше для него и команды. Если Гюлер сможет сохранять стабильность, огромный талант приведет его к невероятным вершинам».