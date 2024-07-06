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  4. Винченцо МОНТЕЛЛА: «У Турции самая молодая команда на турнире»
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 17:24 | Обновлено 06 июля 2024, 17:48
203
0

Винченцо МОНТЕЛЛА: «У Турции самая молодая команда на турнире»

Тренер сборной Турции – о матче с Нидерландами

06 июля 2024, 17:24 | Обновлено 06 июля 2024, 17:48
203
0
Винченцо МОНТЕЛЛА: «У Турции самая молодая команда на турнире»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2024 против Нидерландов (6 июля, 22:00):

«Мы не заглядываем далеко вперед. Нам надо сохранять уверенность в своих силах и смирение. Мы должны контролировать свои эмоции. У нас самая молодая команда на турнире, и лишь несколько игроков ранее уже выступали на таком уровне. Мы думаем только о предстоящем матче. Думаю, даже нет смысла отдельно говорить о том, что у нас есть желание победить и выйти в полуфинал.

Команда в отличной форме, энергия каждого футболиста на очень высоком уровне. Мы много и упорно работали на тренировках. В нашем коллективе замечательный командный дух, а создать такой дух непросто. И я этим горжусь – независимо от того, как сложится матч с Нидерландами.

Гюлер? У него очень хорошая левая нога. Я тоже левша, но он будет техничнее. Арда – футболист, который нуждается в постоянной игровой практике, а в этом сезоне у него были травмы. Чем больше он играет, тем лучше для него и команды. Если Гюлер сможет сохранять стабильность, огромный талант приведет его к невероятным вершинам».

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Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу Евро-2024 Нидерланды - Турция
Олег Дидух Источник: УЕФА
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