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  4. Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной
Франция
06 июля 2024, 17:10 |
1298
0

Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной

Мартинес пока не готов заявить, что оба завершили выступления

06 июля 2024, 17:10 |
1298
0
Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе и Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес после вылета в четвертьфинале Евро-2024 от Франции не готов подтвердить, что 41-летний защитник Пепе и 39-летний форвард Криштиану Роналду провели свой последний матч за команду.

«Пепе – ролевая модель для молодых португальских футболистов. То, что он сделал на турнире, остается для нового поколения. Это же касается Роналду».

«Сейчас не могу сказать по поводу их будущего в сборной. Поражение занимает все эмоции. Мы переживаем неудачу, поэтому вопросы будущего отдельных игроков оставим на потом», — сказал Мартинес.

Ранее Роналду заявил, что на Евро-2028 не сыграет, но хочет участвовать в ЧМ-2026.

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сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес Пепе Криштиану Роналду Евро-2024
Иван Зинченко Источник: BBC
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