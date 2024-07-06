Тренер Португалии высказался по поводу будущего Пепе и Роналду в сборной

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес после вылета в четвертьфинале Евро-2024 от Франции не готов подтвердить, что 41-летний защитник Пепе и 39-летний форвард Криштиану Роналду провели свой последний матч за команду.

«Пепе – ролевая модель для молодых португальских футболистов. То, что он сделал на турнире, остается для нового поколения. Это же касается Роналду».

«Сейчас не могу сказать по поводу их будущего в сборной. Поражение занимает все эмоции. Мы переживаем неудачу, поэтому вопросы будущего отдельных игроков оставим на потом», — сказал Мартинес.

Ранее Роналду заявил, что на Евро-2028 не сыграет, но хочет участвовать в ЧМ-2026.