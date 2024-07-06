Мирон МАРКЕВИЧ: «Я думаю, что Роналду нужно заканчивать со сборной»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал матчи 1/4 Евро-2024.

«Матч Испания – Германия? Хороший футбол был. Встречались две равные команды, шансы которых расценивались как 50 на 50. Однако судьба больше улыбнулась испанцам. Хотя так же могла выиграть и Германия. Не помню, чтобы Рюдигер совершал такие ошибки, как во вчерашнем матче в случае со вторым голом.

Грубость Тони Крооса? Да. Он уже не успевает. Все-таки отыграл непростой сезон в мадридском "Реале", да и в играх на чемпионате Европы такие серьезные скорости… Наверное, он правильно сделал, что закончил (улыбается).

Эпизод с рукой Кукурельи? Трудно сказать. Это зависит от того, как судьи посмотрят. Можно назначать пенальти, а можно не назначать.

Матч Португалии против Франции? Мне в этой игре португальцы больше понравились. Наверное, они должны быть в полуфинале. Но это мое личное мнение. Португальцам надо было забивать. Моменты же благоприятные для этого были. Реализуй их – и все. А пенальти это всегда лотерея. Именно поэтому она так и называется. Французы хорошо исполняли одиннадцатиметровые, и ничего здесь не скажешь.

Возраст Роналду? Я думаю, что ему нужно заканчивать со сборной. Играй себе в Саудовской Аравии на клубном уровне – и все. А в национальной команде должны кого-то найти Роналду на смену. Ведь на мой взгляд, он несколько подавляет партнеров по сборной – все штафные лезет бить. Нет-нет, ему точно нужно заканчивать. В Португалии есть много молодых футболистов, которых пора подпускать к составу главной команды. Для таких звезд, как Криштиану Роналду, нужно вовремя уходить.

41-летний Пепе? Ему тоже нужно заканчивать. Не думаю, что ему, как и Роналду, стоит надолго засиживаться в сборной. Хотя для игрока линии обороны играть в таком почтенном возрасте, как говорится, еще куда ни шло. Столько бегать и выкладываться, как футболистам других амплуа не нужно. А вот игрокам атаки – совсем другое дело. Им нужно много носиться, работать, создавать. Поэтому не знаю, правильно ли играть в таком серьезном по футбольным меркам возрасте.

Мои ожидания от матчей Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция? По идее Англия и Нидерланды должны пройти дальше. Но так ли будет – неизвестно. Хотя если брать по составу и по уровню игры, то именно названные мной сборные сильнее соперников по четвертьфиналу и поэтому имеют больше оснований на победу. Впрочем, все зависит от того, как англичане и нидерландцы реализуют свой потенциал».



Раннее Sport.ua cтало известно, почему Маркевич пропустил спарринг «Карпат» против «Миная».