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  4. Маркевич пропустил спарринг Карпат против Миная, стала известна причина
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 22:39 | Обновлено 03 июля 2024, 22:44
1023
1

Маркевич пропустил спарринг Карпат против Миная, стала известна причина

Наставник львовского клуба поехал в Испанию

03 июля 2024, 22:39 | Обновлено 03 июля 2024, 22:44
1023
1
Маркевич пропустил спарринг Карпат против Миная, стала известна причина
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

3 июля львовские «Карпаты» взяли верх в спарринге с «Минаем» (3:1).

Как стало известно Sport.ua, матч прошел при отсутствии главного тренера Мирона Маркевича, который в эти дни находится в Испании.

Действиями хозяев руководили его помощники – Владимир Езерский и Андрей Сапуга.

На этом матче присутствовал исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол, который скоро должен стать генеральным директором львовского клуба.

В расположении «зелено-белых» был замечен еще один представитель днепрян – защитник Денис Мирошниченко, который близок к возвращению в «Карпаты» после длительного перерыва.

Ожидается прибытие во Львов еще одного защитника «Днепра-1» Владимира Адамюка.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Минай контрольные матчи УПЛ Мирон Маркевич Владимир Езерский Андрей Сапуга Андрей Русол Денис Мирошниченко Владимир Адамюк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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