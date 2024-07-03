Маркевич пропустил спарринг Карпат против Миная, стала известна причина

3 июля львовские «Карпаты» взяли верх в спарринге с «Минаем» (3:1).

Как стало известно Sport.ua, матч прошел при отсутствии главного тренера Мирона Маркевича, который в эти дни находится в Испании.

Действиями хозяев руководили его помощники – Владимир Езерский и Андрей Сапуга.

На этом матче присутствовал исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол, который скоро должен стать генеральным директором львовского клуба.

В расположении «зелено-белых» был замечен еще один представитель днепрян – защитник Денис Мирошниченко, который близок к возвращению в «Карпаты» после длительного перерыва.

Ожидается прибытие во Львов еще одного защитника «Днепра-1» Владимира Адамюка.