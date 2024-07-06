Карвахаль побил «рекорд» Нуну Гомеша
Защитник испанцев заработал красную карточку на 120+5-й минуте матча с Германией
32-летний защитник сборной Испании Дани Карвахаль стал автором самого позднего удаления в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Вторую желтую карточку в матче с Германией (2:1) он заработал на 5-й компенсированной минуте дополнительного времени.
Прежний «рекорд», установленный на ЧЕ-2000 португальцем Нуну Гомешом, Карвахаль превзошел сразу на 8 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние удаления в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
05.07.2024
|
1/4
|
Дани КАРВАХАЛЬ
|
Испания
|
Германия
|
120+5'
|
2:1
|
28.06.2000
|
1/2
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
Франция
|
117'
|
1:2
|
16.06.1976
|
1/2
|
Виллем ВАН ХАНЕГЕМ
|
Нидерланды
|
Чехословакия
|
115'
|
1:3
|
24.06.1984
|
1/2
|
Клаус БЕРГГРЕН
|
Дания
|
Испания
|
106'
|
1:1, п.4:5
|
29.06.2021
|
1/8
|
Маркус ДАНИЭЛЬСОН
|
Швеция
|
Украина
|
98'
|
1:2
|
26.06.2024
|
ГТ
|
Томаш ХОРЫ
|
Чехия
|
Турция
|
90+8'
|
1:2
|
15.06.2008
|
ГТ
|
ВОЛКАН Демирель
|
Турция
|
Чехия
|
90+5'
|
3:2
|
11.06.2000
|
ГТ
|
Радослав ЛАТАЛ
|
Чехия
|
Нидерланды
|
90'
|
0:1
|
12.06.2008
|
ГТ
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
Хорватия
|
90'
|
1:2
|
26.06.2021
|
1/8
|
Харри УИЛСОН
|
Уэльс
|
Дания
|
90'
|
0:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступления на травяном мейджоре
Франция по пенальти прошла Португалию и вышла в полуфинал ЧЕ