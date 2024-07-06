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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 16:10 | Обновлено 06 июля 2024, 16:13
279
0

Карвахаль побил «рекорд» Нуну Гомеша

Защитник испанцев заработал красную карточку на 120+5-й минуте матча с Германией

06 июля 2024, 16:10 | Обновлено 06 июля 2024, 16:13
279
0
Карвахаль побил «рекорд» Нуну Гомеша
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний защитник сборной Испании Дани Карвахаль стал автором самого позднего удаления в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Вторую желтую карточку в матче с Германией (2:1) он заработал на 5-й компенсированной минуте дополнительного времени.

Прежний «рекорд», установленный на ЧЕ-2000 португальцем Нуну Гомешом, Карвахаль превзошел сразу на 8 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние удаления в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

05.07.2024

1/4

Дани КАРВАХАЛЬ

Испания

Германия

120+5'

2:1

28.06.2000

1/2

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

Франция

117'

1:2

16.06.1976

1/2

Виллем ВАН ХАНЕГЕМ

Нидерланды

Чехословакия

115'

1:3

24.06.1984

1/2

Клаус БЕРГГРЕН

Дания

Испания

106'

1:1, п.4:5

29.06.2021

1/8

Маркус ДАНИЭЛЬСОН

Швеция

Украина

98'

1:2

26.06.2024

ГТ

Томаш ХОРЫ

Чехия

Турция

90+8'

1:2

15.06.2008

ГТ

ВОЛКАН Демирель

Турция

Чехия

90+5'

3:2

11.06.2000

ГТ

Радослав ЛАТАЛ

Чехия

Нидерланды

90'

0:1

12.06.2008

ГТ

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

Хорватия

90'

1:2

26.06.2021

1/8

Харри УИЛСОН

Уэльс

Дания

90'

0:4

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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