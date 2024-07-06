Карвахаль побил «рекорд» Нуну Гомеша

32-летний защитник сборной Испании Дани Карвахаль стал автором самого позднего удаления в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Вторую желтую карточку в матче с Германией (2:1) он заработал на 5-й компенсированной минуте дополнительного времени.

Прежний «рекорд», установленный на ЧЕ-2000 португальцем Нуну Гомешом, Карвахаль превзошел сразу на 8 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние удаления в финальных турнирах чемпионатов Европы