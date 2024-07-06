Криштиану Роналду провел 30-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Завершила выступление на полях Германии сборная Португалии, а вместе с ней и мультирекордсмен Euro Криштиану Роналду. Последнюю правку в таблицу высших достижений 39-летний капитан португальцев внес в матче с Францией, который стал для него 30-м в финальных турнирах чемпионатов Европы. 7 встреч он отыграл на ЧЕ-2016, 6 – на ЧЕ-2004, по 5 – на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2024, 4 – на ЧЕ-2020 и 3 – на чЕ-2008.

Не сыграет уже больше на нынешнем турнире и рекордсмен Euro среди голкиперов Мануэль Нойер, который стал третьим футболистом после Криштиану Роналду и Пепе, проведшим 20 матчей на ЧЕ. К слову, в топ-10 гвардейцев финальных турниров вошли еще два игрока сборной Германии – Тони Кроос (18 игр) и Томас Мюллер (17).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах чемпионатов Европы