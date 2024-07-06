Криштиану Роналду провел 30-й матч в финальных турнирах ЧЕ
Капитан португальцев «округлил» свой рекорд
Завершила выступление на полях Германии сборная Португалии, а вместе с ней и мультирекордсмен Euro Криштиану Роналду. Последнюю правку в таблицу высших достижений 39-летний капитан португальцев внес в матче с Францией, который стал для него 30-м в финальных турнирах чемпионатов Европы. 7 встреч он отыграл на ЧЕ-2016, 6 – на ЧЕ-2004, по 5 – на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2024, 4 – на ЧЕ-2020 и 3 – на чЕ-2008.
Не сыграет уже больше на нынешнем турнире и рекордсмен Euro среди голкиперов Мануэль Нойер, который стал третьим футболистом после Криштиану Роналду и Пепе, проведшим 20 матчей на ЧЕ. К слову, в топ-10 гвардейцев финальных турниров вошли еще два игрока сборной Германии – Тони Кроос (18 игр) и Томас Мюллер (17).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Матчи
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ (матчи)
|
30
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004 (6), 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4), 2024 (5)
|
23
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
2008 (4), 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (4)
|
20
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
2012 (5), 2016 (6), 2020 (5)
|
19
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008 (4), 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)
|
18
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004 (3), 2008 (5), 2012 (5), 2016 (5)
|
18
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
2012 (6), 2016 (5), 2020 (7)
|
18
|
Тони КРООС
|
Германия
|
2012 (3), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (5)
|
17
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4)
|
17
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
2008 (3), 2012 (5), 2016 (4), 2020 (5)
|
17
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
2012 (5), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (3)
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