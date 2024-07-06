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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 16:02 | Обновлено 06 июля 2024, 16:09
98
0

Криштиану Роналду провел 30-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Капитан португальцев «округлил» свой рекорд

06 июля 2024, 16:02 | Обновлено 06 июля 2024, 16:09
98
0
Криштиану Роналду провел 30-й матч в финальных турнирах ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Завершила выступление на полях Германии сборная Португалии, а вместе с ней и мультирекордсмен Euro Криштиану Роналду. Последнюю правку в таблицу высших достижений 39-летний капитан португальцев внес в матче с Францией, который стал для него 30-м в финальных турнирах чемпионатов Европы. 7 встреч он отыграл на ЧЕ-2016, 6 – на ЧЕ-2004, по 5 – на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2024, 4 – на ЧЕ-2020 и 3 – на чЕ-2008.

Не сыграет уже больше на нынешнем турнире и рекордсмен Euro среди голкиперов Мануэль Нойер, который стал третьим футболистом после Криштиану Роналду и Пепе, проведшим 20 матчей на ЧЕ. К слову, в топ-10 гвардейцев финальных турниров вошли еще два игрока сборной Германии – Тони Кроос (18 игр) и Томас Мюллер (17).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах чемпионатов Европы

Матчи

Игрок

Сборная

ЧЕ (матчи)

30

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004 (6), 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4), 2024 (5)

23

ПЕПЕ

Португалия

2008 (4), 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (4)

20

Мануэль НОЙЕР

Германия

2012 (5), 2016 (6), 2020 (5)

19

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008 (4), 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)

18

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004 (3), 2008 (5), 2012 (5), 2016 (5)

18

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

2012 (6), 2016 (5), 2020 (7)

18

Тони КРООС

Германия

2012 (3), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (5)

17

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4)

17

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

2008 (3), 2012 (5), 2016 (4), 2020 (5)

17

Томас МЮЛЛЕР

Германия

2012 (5), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (3)
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цифры и факты Евро-2024 Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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