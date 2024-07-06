Бабич отказался возглавить Черноморец. У одесситов есть альтернатива

Александр Бабич отклонил предложение возглавить «Черноморец». Об этом сообщает UA-Football.

По их информации, Бабич не против снова поработать в Украине, но не хочет возвращаться в «Черноморец», который уже возглавлял в 2014 – 2017 годах. С 2022 года 45-летний тренер работает с Болгарии.

Ранее сообщалось о том, что в качестве альтернатив Бабичу «Черноморец» рассматривает Юрия Калитвинцева и Сергея Ковальца. Однако теперь в шорт-листе одесситов появилось новое имя – Вячеслав Шевчук. Первые контакты с ним уже состоялись.