Мурат ЯКИН: «Почему бы нам не победить Англию?»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2024 против Англии (6 июня, 19:00):

«Не мне судить об игре, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Пытаюсь подготовить команду ко всему лучше.

Нам оказалось по силам бороться с Германией, обыграть Италию. Почему бы нам теперь не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать сильное сражение. Вряд ли многие ожидали, что мы дважды подряд выйдем в четвертьфинал.

До сих пор мы показываем потрясающую игру, больно раним сильнейших соперников. Мы в четвертьфинале, в одном матче от полуфинала, но стараемся не думать об этом слишком много. Ребята просто рады, что прошли предыдущую стадию и по-прежнему играем здесь.

Мы не знаем, что собирается делать Англия. В ее составе много первоклассных игроков. Мы в хорошей форме, уверены в себе и уже показали, что можем играть против топ-сборных – против действующих чемпионов – Италии, хозяев – Германии. Мы доставим проблемы Англии».