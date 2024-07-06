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  4. Мурат ЯКИН: «Почему бы нам не победить Англию?»
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 15:29 |
262
1

Мурат ЯКИН: «Почему бы нам не победить Англию?»

Тренер сборной Швейцарии – о матче 1/4 финала Евро-2024

06 июля 2024, 15:29 |
262
1
Мурат ЯКИН: «Почему бы нам не победить Англию?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2024 против Англии (6 июня, 19:00):

«Не мне судить об игре, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Пытаюсь подготовить команду ко всему лучше.

Нам оказалось по силам бороться с Германией, обыграть Италию. Почему бы нам теперь не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать сильное сражение. Вряд ли многие ожидали, что мы дважды подряд выйдем в четвертьфинал.

До сих пор мы показываем потрясающую игру, больно раним сильнейших соперников. Мы в четвертьфинале, в одном матче от полуфинала, но стараемся не думать об этом слишком много. Ребята просто рады, что прошли предыдущую стадию и по-прежнему играем здесь.

Мы не знаем, что собирается делать Англия. В ее составе много первоклассных игроков. Мы в хорошей форме, уверены в себе и уже показали, что можем играть против топ-сборных – против действующих чемпионов – Италии, хозяев – Германии. Мы доставим проблемы Англии».

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: УЕФА
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Saar
Це вже не впевненість, а самовпевненість. Поїдете ви сьогодні додому.
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