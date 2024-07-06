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  4. ФОТО. Наполи презентовал новую домашнюю форму
Италия
06 июля 2024, 14:25 |
259
0

ФОТО. Наполи презентовал новую домашнюю форму

Клуб немного изменил свой логотип

06 июля 2024, 14:25 |
259
0
ФОТО. Наполи презентовал новую домашнюю форму
ФК Наполи

«Наполи» совместно со своим техническим спонсором, брендом EA7, официально презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Форма выполнена в привычных для клуба голубом и белом цветах. Также «Наполи» немного изменил клубный логотип. Он стал двухцветным, теперь на нем нет темно-синих элементов.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» близок к подписанию Леонардо Спинаццолы. В новом сезоне руководить «Наполи» будет Антонио Конте.

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Наполи игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Наполи
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