Италия06 июля 2024, 14:25 |
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ФОТО. Наполи презентовал новую домашнюю форму
Клуб немного изменил свой логотип
06 июля 2024, 14:25 |
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«Наполи» совместно со своим техническим спонсором, брендом EA7, официально презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025.
Форма выполнена в привычных для клуба голубом и белом цветах. Также «Наполи» немного изменил клубный логотип. Он стал двухцветным, теперь на нем нет темно-синих элементов.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» близок к подписанию Леонардо Спинаццолы. В новом сезоне руководить «Наполи» будет Антонио Конте.
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