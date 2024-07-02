Наполи близок к подписанию одного из героев Евро-2020

«Наполи» близок к подписанию флангового защитника Леонардо Спинаццолы. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, соглашение со Спинаццолой будет рассчитано на два года. 31-летний защитник перейдет в «Наполи» на правах свободного агента, его контракт с «Ромой» истек вчера, 1 июня. Следующей трансферной целью «Наполи» будет центральный защитник «Торино» Франческо Буонджорно.

В сезоне 2023/2024 на счету Спинаццолы 1 гол и 4 ассиста в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступал за римский клуб с лета 2019 года.