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  4. Наполи близок к подписанию одного из героев Евро-2020
Италия
02 июля 2024, 19:22 |
360
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Наполи близок к подписанию одного из героев Евро-2020

Леонардо Спинаццола вчера стал свободным агентом

02 июля 2024, 19:22 |
360
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Наполи близок к подписанию одного из героев Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Спинаццола

«Наполи» близок к подписанию флангового защитника Леонардо Спинаццолы. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, соглашение со Спинаццолой будет рассчитано на два года. 31-летний защитник перейдет в «Наполи» на правах свободного агента, его контракт с «Ромой» истек вчера, 1 июня. Следующей трансферной целью «Наполи» будет центральный защитник «Торино» Франческо Буонджорно.

В сезоне 2023/2024 на счету Спинаццолы 1 гол и 4 ассиста в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступал за римский клуб с лета 2019 года.

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Леонардо Спинаццола Наполи свободный агент трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 1
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Saar
Чому його не взяли італійці на Євро 2024!??? Один з кращих лівих латералів: швидкий і з пасом!
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