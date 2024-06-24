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Италия
24 июня 2024, 18:34 |
854
0

Один из героев Евро-2020 вскоре станет свободным агентом

«Рома» не продлит контракт с Леонардо Спинаццолой

24 июня 2024, 18:34 |
854
0
Один из героев Евро-2020 вскоре станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Спинаццола

Чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Спинаццола вскоре станет свободным агентом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, контракт Спинаццолы с «Ромой» истекает 30 июня текущего года и не будет продлен по инициативе клуба. Руководство римского клуба взяло курс на омоложение состава команды.

В сезоне 2023/2024 на счету Спинаццолы 1 гол и 4 ассиста в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему итальянцу со стороны «Милана».

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Леонардо Спинаццола Рома Рим свободный агент Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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