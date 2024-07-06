Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне
6 июля экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки (№91 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче третьего раунда представительница Дании сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Свёнтек – Путинцева. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной Калинской (№18 WTA) или Людмилой Самсоновой (№15 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» – единственный вариант для Артема
Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля