Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки (№91 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда представительница Дании сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Свёнтек – Путинцева. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной Калинской (№18 WTA) или Людмилой Самсоновой (№15 WTA).

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