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  4. Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2024, 13:35 | Обновлено 06 июля 2024, 13:40
169
0

Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне

06 июля 2024, 13:35 | Обновлено 06 июля 2024, 13:40
169
0
Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

6 июля экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки (№91 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда представительница Дании сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Свёнтек – Путинцева. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной Калинской (№18 WTA) или Людмилой Самсоновой (№15 WTA).

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смотреть онлайн Уимблдон-2024 Елена Рыбакина Каролин Возняцки
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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