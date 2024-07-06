Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бернли нашел замену Компани. Это экс-игрок сборной Англии
Англия
06 июля 2024, 13:18 |
57
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бернли нашел замену Компани. Это экс-игрок сборной Англии

Команду возглавил Скотт Паркер

06 июля 2024, 13:18 |
57
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бернли нашел замену Компани. Это экс-игрок сборной Англии
ФК Бернли. Скотт Паркер

«Бернли», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип, официально сообщил о назначении нового тренера. Им стал 43-летний Скотт Паркер. Срок действия контракта не называется.

На посту главного тренера «Бернли» Паркер заменил бельгийца Венсана Компани, который перешел в мюнхенскую «Баварию».

Предыдущим местом работы Паркера был бельгийский «Брюгге», который он возглавлял в 2022 – 2023 годах. Ранее также работал с «Фулхэмом» и «Борнмутом». В качестве игрока Паркер провел 18 матчей за сборную Англии.

Также на пост главного тренера «Бернли» рассматривался Фрэнк Лэмпард.

По теме:
Легенда Манчестер Юнайтед может войти в тренерский штаб тен Хага
Фрэнк Лэмпард имеет предложение от клуба, который вылетел из АПЛ
Бавария договорилась с новым тренером. Клуб заплатит 12 млн евро
Бернли Скотт Паркер
Олег Дидух Источник: ФК Бернли
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда вернутся в строй два игрока Руха
Футбол | 06 июля 2024, 10:57 0
Стало известно, когда вернутся в строй два игрока Руха
Стало известно, когда вернутся в строй два игрока Руха

Также на сборах решается судьба легионера из Нигера

Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05 июля 2024, 13:33 42
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть

Артем решил остаться в «Жироне»

Игрок Динамо, сыгравший на Евро-2024, перейдет в Полесье
Футбол | 06.07.2024, 11:08
Игрок Динамо, сыгравший на Евро-2024, перейдет в Полесье
Игрок Динамо, сыгравший на Евро-2024, перейдет в Полесье
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06.07.2024, 00:46
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06.07.2024, 01:12
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
05.07.2024, 07:23 11
Футбол
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
05.07.2024, 04:58
Теннис
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем