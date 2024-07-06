ОФИЦИАЛЬНО. Бернли нашел замену Компани. Это экс-игрок сборной Англии
Команду возглавил Скотт Паркер
«Бернли», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип, официально сообщил о назначении нового тренера. Им стал 43-летний Скотт Паркер. Срок действия контракта не называется.
На посту главного тренера «Бернли» Паркер заменил бельгийца Венсана Компани, который перешел в мюнхенскую «Баварию».
Предыдущим местом работы Паркера был бельгийский «Брюгге», который он возглавлял в 2022 – 2023 годах. Ранее также работал с «Фулхэмом» и «Борнмутом». В качестве игрока Паркер провел 18 матчей за сборную Англии.
Также на пост главного тренера «Бернли» рассматривался Фрэнк Лэмпард.
The Gaffer. pic.twitter.com/Kejfhl9Jy8— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2024
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