ОФИЦИАЛЬНО. Бернли нашел замену Компани. Это экс-игрок сборной Англии

«Бернли», который по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип, официально сообщил о назначении нового тренера. Им стал 43-летний Скотт Паркер. Срок действия контракта не называется.

На посту главного тренера «Бернли» Паркер заменил бельгийца Венсана Компани, который перешел в мюнхенскую «Баварию».

Предыдущим местом работы Паркера был бельгийский «Брюгге», который он возглавлял в 2022 – 2023 годах. Ранее также работал с «Фулхэмом» и «Борнмутом». В качестве игрока Паркер провел 18 матчей за сборную Англии.

Также на пост главного тренера «Бернли» рассматривался Фрэнк Лэмпард.