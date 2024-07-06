Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории Евро
Решающий мяч в ворота немцев хавбек сборной Испании забил на 119-й минуте
Микель Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Решающий мяч в матче с Германией 28-летний полузащитник сборной Испании забил на 119-й минуте. Еще позже ставил победную точку только наш Артем Довбик в поединке со шведами в 1/8 финала ЧЕ-2020 - на 120+1-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы в финальных турнирах чемпионатов Европы:
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
120+1’
|
Артем ДОВБИК
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
119’
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
3:2
|
119’
|
Микель МЕРИНО
|
Испания
|
05.07.2024
|
1/4
|
Германия
|
2:1
|
117’
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
28.06.2000
|
1/2
|
Португалия
|
2:1
|
117’
|
Рикарду КУАРЕЖМА
|
Португалия
|
25.06.2016
|
1/8
|
Хорватия
|
1:0
|
115’
|
Дитер МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
17.06.1976
|
1/2
|
Югославия
|
4:2
|
114’
|
Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК
|
СССР
|
10.07.1960
|
Финал
|
Югославия
|
2:1
|
114’
|
Зденек НЕГОДА
|
Чехословакия
|
16.07.1976
|
1/2
|
Нидерланды
|
3:1
|
112’
|
Амаро АМАНСИО
|
Испания
|
17.06.1964
|
1/2
|
Венгрия
|
2:1
|
112’
|
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
|
Россия
|
21.06.2008
|
1/4
|
Нидерланды
|
3:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем решил остаться в «Жироне»
Лунин может заменить Эдерсона