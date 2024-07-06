Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории Евро
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 12:42 |
264
0

Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории Евро

Решающий мяч в ворота немцев хавбек сборной Испании забил на 119-й минуте

06 июля 2024, 12:42 |
264
0
Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Микель Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Решающий мяч в матче с Германией 28-летний полузащитник сборной Испании забил на 119-й минуте. Еще позже ставил победную точку только наш Артем Довбик в поединке со шведами в 1/8 финала ЧЕ-2020 - на 120+1-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в финальных турнирах чемпионатов Европы:

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

120+1’

Артем ДОВБИК

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

119’

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

23.06.1984

1/2

Португалия

3:2

119’

Микель МЕРИНО

Испания

05.07.2024

1/4

Германия

2:1

117’

Зинедин ЗИДАН

Франция

28.06.2000

1/2

Португалия

2:1

117’

Рикарду КУАРЕЖМА

Португалия

25.06.2016

1/8

Хорватия

1:0

115’

Дитер МЮЛЛЕР

ФРГ

17.06.1976

1/2

Югославия

4:2

114’

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК

СССР

10.07.1960

Финал

Югославия

2:1

114’

Зденек НЕГОДА

Чехословакия

16.07.1976

1/2

Нидерланды

3:1

112’

Амаро АМАНСИО

Испания

17.06.1964

1/2

Венгрия

2:1

112’

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

Россия

21.06.2008

1/4

Нидерланды

3:1

По теме:
Мбаппе назвал удивительное качество вратаря Франции Меньяна
Испания произвела самую раннюю замену в истории Евро
Мюллер рассказал, уйдет ли из сборной Германии после Евро-2024
Микель Мерино Евро-2024 цифры и факты сборная Испании по футболу Испания - Германия Артем Довбик
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05 июля 2024, 13:33 42
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть

Артем решил остаться в «Жироне»

Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Футбол | 06 июля 2024, 07:47 11
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?

Лунин может заменить Эдерсона

Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06.07.2024, 00:46
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро
Футбол | 06.07.2024, 09:43
Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро
Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Футбол | 06.07.2024, 07:11
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
04.07.2024, 08:18 40
Футбол
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
04.07.2024, 10:27
Бокс
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
05.07.2024, 04:58
Теннис
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия
05.07.2024, 06:01 1
Футбол
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
04.07.2024, 21:13 14
Футбол
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 14
Футбол
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
06.07.2024, 01:12
Футбол
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем