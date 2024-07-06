Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории Евро

Микель Мерино стал автором одного из самых поздних победных голов в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Решающий мяч в матче с Германией 28-летний полузащитник сборной Испании забил на 119-й минуте. Еще позже ставил победную точку только наш Артем Довбик в поединке со шведами в 1/8 финала ЧЕ-2020 - на 120+1-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в финальных турнирах чемпионатов Европы: