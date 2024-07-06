Испания произвела самую раннюю замену в истории Евро
Уже на 8-й минуте из-за травмы был вынужден покинуть поле Педри
Испания в матче с Германией произвела самую раннюю замену в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Уже на 8-й минуте из-за травмы был вынужден прокинуть поле полузащитник Педри. Он на 5 минут превзошел прежний своего рода рекорд, который был установлен на ЧЕ-2000 югославом Гораном Джоровичем и повторен на Euro-2020 украинцем Александром Зубковым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние замены в финальных турнирах чемпионатов Европы:
|
Мин.
|
Замененный игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
8’
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
05.07.2024
|
1/4
|
Германия
|
2:1
|
13’
|
Горан ДЖОРОВИЧ
|
Югославия
|
21.06.2000
|
ГТ
|
Испания
|
3:4
|
13’
|
Александр ЗУБКОВ
|
Украина
|
13.06.2021
|
ГТ
|
Нидерланды
|
2:3
|
14’
|
Юрген КОЛЕР
|
Германия
|
09.06.1996
|
ГТ
|
Чехия
|
2:0
|
15’
|
Рене ВАН ДЕ КЕРКХОФ
|
Нидерланды
|
17.06.1980
|
ГТ
|
Чехословакия
|
1:1
|
16’
|
Ники ЦИМЛИНГ
|
Дания
|
13.06.2012
|
ГТ
|
Португалия
|
2:3
|
16’
|
Сами ХЕДИРА
|
Германия
|
02.07.2016
|
1/4
|
Италия
|
1:1
|
19’
|
ШАЛАНА
|
Португалия
|
20.06.1984
|
ГТ
|
Румыния
|
1:0
|
20’
|
Питер СХРЕЙВЕРС
|
Нидерланды
|
11.06.1980
|
ГТ
|
Греция
|
1:0
|
21’
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
01.07.2012
|
Финал
|
Испания
|
0:4
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