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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 12:35 | Обновлено 06 июля 2024, 13:04
614
0

Испания произвела самую раннюю замену в истории Евро

Уже на 8-й минуте из-за травмы был вынужден покинуть поле Педри

06 июля 2024, 12:35 | Обновлено 06 июля 2024, 13:04
614
0
Испания произвела самую раннюю замену в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Испания в матче с Германией произвела самую раннюю замену в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Уже на 8-й минуте из-за травмы был вынужден прокинуть поле полузащитник Педри. Он на 5 минут превзошел прежний своего рода рекорд, который был установлен на ЧЕ-2000 югославом Гораном Джоровичем и повторен на Euro-2020 украинцем Александром Зубковым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние замены в финальных турнирах чемпионатов Европы:

Мин.

Замененный игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

8’

ПЕДРИ

Испания

05.07.2024

1/4

Германия

2:1

13’

Горан ДЖОРОВИЧ

Югославия

21.06.2000

ГТ

Испания

3:4

13’

Александр ЗУБКОВ

Украина

13.06.2021

ГТ

Нидерланды

2:3

14’

Юрген КОЛЕР

Германия

09.06.1996

ГТ

Чехия

2:0

15’

Рене ВАН ДЕ КЕРКХОФ

Нидерланды

17.06.1980

ГТ

Чехословакия

1:1

16’

Ники ЦИМЛИНГ

Дания

13.06.2012

ГТ

Португалия

2:3

16’

Сами ХЕДИРА

Германия

02.07.2016

1/4

Италия

1:1

19’

ШАЛАНА

Португалия

20.06.1984

ГТ

Румыния

1:0

20’

Питер СХРЕЙВЕРС

Нидерланды

11.06.1980

ГТ

Греция

1:0

21’

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

01.07.2012

Финал

Испания

0:4
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