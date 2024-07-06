Испания произвела самую раннюю замену в истории Евро

Испания в матче с Германией произвела самую раннюю замену в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Уже на 8-й минуте из-за травмы был вынужден прокинуть поле полузащитник Педри. Он на 5 минут превзошел прежний своего рода рекорд, который был установлен на ЧЕ-2000 югославом Гораном Джоровичем и повторен на Euro-2020 украинцем Александром Зубковым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние замены в финальных турнирах чемпионатов Европы: