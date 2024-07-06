Представитель Германии после игры с Испанией оскорблял арбитра. Что дальше?

Сандро Вагнер, который является помощником главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, после матча 1/4 финала Евро-2024 с командой Испании (1:2 доп.время) ворвался в судейскую комнату, что запрещено правилами.

Сообщается, что представитель тренерского штаба Бундестим оскорблял там главного арбитра поединка Энтони Тейлора из Англии.

Как известно, в поединке Испания – Германия на 106-й минуте в штрафной испанцев случился спорный эпизод, когда мяч попал в руку защитника сборной Испании Марка Кукурельи. Тейлор в моменте нарушение правил не зафиксировал и 11-метровый в пользу немцев не назначил. Ситуация имела место при счете 1:1.

Ранее, напомним, сообщалось, что Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией.