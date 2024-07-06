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Германия
06 июля 2024, 12:20 | Обновлено 06 июля 2024, 12:26
936
0

Представитель Германии после игры с Испанией оскорблял арбитра. Что дальше?

Сандро Вагнер не справился с эмоциями

06 июля 2024, 12:20 | Обновлено 06 июля 2024, 12:26
936
0
Представитель Германии после игры с Испанией оскорблял арбитра. Что дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Тейлор

Сандро Вагнер, который является помощником главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, после матча 1/4 финала Евро-2024 с командой Испании (1:2 доп.время) ворвался в судейскую комнату, что запрещено правилами.

Сообщается, что представитель тренерского штаба Бундестим оскорблял там главного арбитра поединка Энтони Тейлора из Англии.

Как известно, в поединке Испания – Германия на 106-й минуте в штрафной испанцев случился спорный эпизод, когда мяч попал в руку защитника сборной Испании Марка Кукурельи. Тейлор в моменте нарушение правил не зафиксировал и 11-метровый в пользу немцев не назначил. Ситуация имела место при счете 1:1.

Ранее, напомним, сообщалось, что Нагельсманн оценил неназначенный пенальти в игре с Испанией.

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Энтони Тейлор Евро-2024 Испания - Германия сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Сандро Вагнер
Юрій Остроумов Источник: Sport Bild
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