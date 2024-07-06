ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракты с двумя игроками

«Колос» из Ковалевки официально сообщил о продлении контракта с двумя игроками команды. Речь идет о голкипере Романе Мысаке и полузащитнике Антоне Салабае.

Новое соглашение с 32-летним Мысаком рассчитано на один год. Он выступает за «Колос» с 2023 года, в прошлом сезоне не провел ни одного матча.

Новый контракт с 22-летним Салабаем рассчитан на два года – до лета 2026 года. Хавбек также выступает за «Колос» с 2023 года. В сезоне 2023/2024 провел за клуб из Ковалевки 20 матчей во всех турнирах, отличился в них 2 голами и 1 ассистом.

Ранее «Колос» покинули Андрей Богданов и Александр Черноморец.