ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракты с двумя игроками
Роман Мысак и Антон Салабай останутся в клубе
«Колос» из Ковалевки официально сообщил о продлении контракта с двумя игроками команды. Речь идет о голкипере Романе Мысаке и полузащитнике Антоне Салабае.
Новое соглашение с 32-летним Мысаком рассчитано на один год. Он выступает за «Колос» с 2023 года, в прошлом сезоне не провел ни одного матча.
Новый контракт с 22-летним Салабаем рассчитан на два года – до лета 2026 года. Хавбек также выступает за «Колос» с 2023 года. В сезоне 2023/2024 провел за клуб из Ковалевки 20 матчей во всех турнирах, отличился в них 2 голами и 1 ассистом.
Ранее «Колос» покинули Андрей Богданов и Александр Черноморец.
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