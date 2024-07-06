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Португалия
06 июля 2024, 11:32 | Обновлено 06 июля 2024, 11:59
948
0

Ветеран Португалии Пепе рассказал о своем будущем

Защитник – о перспективах

06 июля 2024, 11:32 | Обновлено 06 июля 2024, 11:59
948
0
Ветеран Португалии Пепе рассказал о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе ответил на вопрос о планах на будущее после того, как его команда на Евро-2024 проиграла Франции (0:0,ю пен. 3-5) в 1/4 финала.

«Сейчас важно не это. У меня ещё будет время для того, чтобы поговорить о будущем. Более важным является поблагодарить товарищей за то, что они всегда выполняют план на игру, который мы наметили. Однако футбол жесток», – заявил Пепе.

Ранее, напомним, сообщалось, что Пепе установил возрастной рекорд плей-офф Евро и ЧМ.

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Евро-2024 сборная Португалии по футболу Пепе
Юрій Остроумов Источник: CNN
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