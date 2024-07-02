Старее еще не было. Пепе установил возрастной рекорд плей-офф Евро и ЧМ
Защитник затмил легендарного голкипера Питера Шилтона
1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала между сборными Португалии и Словении.
Игра завершилась победой португальцев в серии послематчевых 11-метровых со счетом 3-0 (основное и дополнительное время – 0:0).
В составе португальской команды в матче принял участие защитник Пепе, благодаря чему он установил возрастной рекорд плей-офф чемпионатов Европы и мира. Игроки появился на поле в возрасте 41 года и 126 дней.
Пепе превзошел достижение вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который сыграл в плей‑офф ЧМ-1990 в возрасте 40 лет и 292 дней.
Ранее сообщалось, что Пепе обновил исторический рекорд Евро.
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