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Португалия
02 июля 2024, 09:00 | Обновлено 02 июля 2024, 09:03
558
0

Старее еще не было. Пепе установил возрастной рекорд плей-офф Евро и ЧМ

Защитник затмил легендарного голкипера Питера Шилтона

02 июля 2024, 09:00 | Обновлено 02 июля 2024, 09:03
558
0
Старее еще не было. Пепе установил возрастной рекорд плей-офф Евро и ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала между сборными Португалии и Словении.

Игра завершилась победой португальцев в серии послематчевых 11-метровых со счетом 3-0 (основное и дополнительное время – 0:0).

В составе португальской команды в матче принял участие защитник Пепе, благодаря чему он установил возрастной рекорд плей-офф чемпионатов Европы и мира. Игроки появился на поле в возрасте 41 года и 126 дней.

Пепе превзошел достижение вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который сыграл в плей‑офф ЧМ-1990 в возрасте 40 лет и 292 дней.

Ранее сообщалось, что Пепе обновил исторический рекорд Евро.

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Португалия - Словения сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024 Питер Шилтон
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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