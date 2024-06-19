Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Португалии обновил исторический рекорд Евро
Португалия
19 июня 2024, 07:50 | Обновлено 19 июня 2024, 07:51
2009
0

Легенда Португалии обновил исторический рекорд Евро

Свое имя в историю вписал Пепе

19 июня 2024, 07:50 | Обновлено 19 июня 2024, 07:51
2009
0
Легенда Португалии обновил исторический рекорд Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Во вторник, 18 июня, на чемпионате Европы 2024 отношения выяснили сборные Португалии и Чехии.

Матч завершился волевой победой португальцев со счетом 2:1.

Также игра ознаменовалась установлением исторического рекорда турниров. В поединке принял участие защитник сборной Португалии Пепе, который отныне является самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.

Пепе сыграл на Евро-2024 в возрасте 41 года и 113 дней. Это самый возрастной показатель в истории.

До этого рекорд принадлежал бывшему голкиперу сборной Венгрии Габору Кираю, который на Евро-2016 принял участие в возрасте 40 лет и 86 дней.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде.

По теме:
Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Златко ДАЛИЧ: «Этот матч будет очень важным»
Роналду стал лидером Евро-2024 по одному из игровых показателей
Пепе сборная Португалии по футболу Португалия - Чехия Евро-2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Футбол | 19 июня 2024, 07:01 3
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом

У украинца слишком высокая зарплата для запасного игрока

Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Футбол | 18 июня 2024, 13:39 6
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

Форвард сборной Франции пропустит ближайшие два матча

Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 19.06.2024, 07:30
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 18.06.2024, 21:14
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
18.06.2024, 20:05 74
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
17.06.2024, 23:55 11
Футбол
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
17.06.2024, 12:15
Хоккей
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 6
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 19
Бокс
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем