Легенда Португалии обновил исторический рекорд Евро

Во вторник, 18 июня, на чемпионате Европы 2024 отношения выяснили сборные Португалии и Чехии.

Матч завершился волевой победой португальцев со счетом 2:1.

Также игра ознаменовалась установлением исторического рекорда турниров. В поединке принял участие защитник сборной Португалии Пепе, который отныне является самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.

Пепе сыграл на Евро-2024 в возрасте 41 года и 113 дней. Это самый возрастной показатель в истории.

До этого рекорд принадлежал бывшему голкиперу сборной Венгрии Габору Кираю, который на Евро-2016 принял участие в возрасте 40 лет и 86 дней.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Чехией и обратился к команде.