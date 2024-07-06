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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 10:57 | Обновлено 06 июля 2024, 11:05
249
0

Стало известно, когда вернутся в строй два игрока Руха

Также на сборах решается судьба легионера из Нигера

06 июля 2024, 10:57 | Обновлено 06 июля 2024, 11:05
249
0
Стало известно, когда вернутся в строй два игрока Руха
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Как стало известно Sport.ua, на сборе футболистов «Руха» в Словении по индивидуальной программе тренируются лидеры львовян Марко Сапуга и Юрий Климчук, которые восстанавливаются после серьезных травм. Ожидается, что они вернутся в строй в сентябре.

Также в расположении львовян на осмотре находится полузащитник Наджиб Якубу, который ранее выступал за полтавскую «Ворсклу». Тренерский штаб пока еще не решил, принесет ли нигерский легионер пользу «Руху».

Свой очередной спарринг на балканском этапе подготовки подопечные Виталия Пономарева проведут 6 июля - с австрийским «Штурмом».

Ранее мы сообщали, что игрок «Руха» Денис Теслюк покинул львовский клуб.

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Юрий Климчук Марко Сапуга инсайд Рух Львов травма учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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