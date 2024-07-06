Стало известно, когда вернутся в строй два игрока Руха

Как стало известно Sport.ua, на сборе футболистов «Руха» в Словении по индивидуальной программе тренируются лидеры львовян Марко Сапуга и Юрий Климчук, которые восстанавливаются после серьезных травм. Ожидается, что они вернутся в строй в сентябре.

Также в расположении львовян на осмотре находится полузащитник Наджиб Якубу, который ранее выступал за полтавскую «Ворсклу». Тренерский штаб пока еще не решил, принесет ли нигерский легионер пользу «Руху».

Свой очередной спарринг на балканском этапе подготовки подопечные Виталия Пономарева проведут 6 июля - с австрийским «Штурмом».

Ранее мы сообщали, что игрок «Руха» Денис Теслюк покинул львовский клуб.